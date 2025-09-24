Петрикор: почему петербуржцы любят запах дождя и как это связано с эволюцией и верблюдами

Эфирные масла, геосмин и человеческое обоняние — наука о запахе дождя.

Термин «петрикор» знаком далеко не всем, но явление, которое он описывает, известно каждому с детства.

Это специфический запах, возникающий в воздухе после дождя, пролившегося на сухую землю.

Рождение термина в научном мире

Как пишет доктор филологических наук Валерий Ефремов на канале "Лахта Центр", в 1964 году в журнале Nature появилась статья австралийских ученых Изабель Джой Беар и Ричарда Гренфельда Томаса.

Они исследовали влажность и сырую погоду и предложили термин «петрикор». Слово составлено из двух древнегреческих корней: πέτρα (петра — «скала, камень») и ἰχώρ (ихор — «кровь богов; жидкость, текущая в жилах бессмертных»).

Сложный аромат: два источника петрикора

В современной науке петрикор рассматривается как сложный запах, имеющий как минимум два источника.

Первый — эфирные масла растений, поглощаемые почвой и выбиваемые каплями дождя. Ученые выяснили, что эти масла служат для химической защиты растений.

Второй — геосмин, органическое вещество с запахом прелой земли или влажного леса, которое производят бактерии. Геосмин так же накапливается в почве и высвобождается во время дождя.

Обоняние человека и эволюция

Человеческое обоняние очень чувствительно к геосмину. Любовь к петрикору, вероятно, объясняется эволюцией: «выживание наших предков серьезным образом зависело от дождей и влажной погоды».

Даже верблюды в пустыне используют петрикор для поиска воды.

Озон и гроза: еще один компонент аромата

К запаху петрикора может присоединяться озон — газ с характерным запахом свежести. Во время грозы молния расщепляет молекулы кислорода, образуя озон.

Петербург и петрикор: лингвистическая связь

Петербург связан с петрикором не только тем, что этот запах можно почувствовать в городских парках и скверах во время дождя.

У этих слов есть этимологическая связь: у обоих слов общий корень πέτρα (петра — «камень»). Имя Петр, в честь которого назван город, переводится с древнегреческого как «камень».