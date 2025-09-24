Петрикор: почему петербуржцы любят запах дождя и как это связано с эволюцией и верблюдами

Термин «петрикор» знаком далеко не всем, но явление, которое он описывает, известно каждому с детства.
Это специфический запах, возникающий в воздухе после дождя, пролившегося на сухую землю.
Рождение термина в научном мире
Как пишет доктор филологических наук Валерий Ефремов на канале "Лахта Центр", в 1964 году в журнале Nature появилась статья австралийских ученых Изабель Джой Беар и Ричарда Гренфельда Томаса.
Они исследовали влажность и сырую погоду и предложили термин «петрикор». Слово составлено из двух древнегреческих корней: πέτρα (петра — «скала, камень») и ἰχώρ (ихор — «кровь богов; жидкость, текущая в жилах бессмертных»).
Сложный аромат: два источника петрикора
В современной науке петрикор рассматривается как сложный запах, имеющий как минимум два источника.
Первый — эфирные масла растений, поглощаемые почвой и выбиваемые каплями дождя. Ученые выяснили, что эти масла служат для химической защиты растений.
Второй — геосмин, органическое вещество с запахом прелой земли или влажного леса, которое производят бактерии. Геосмин так же накапливается в почве и высвобождается во время дождя.
Обоняние человека и эволюция
Человеческое обоняние очень чувствительно к геосмину. Любовь к петрикору, вероятно, объясняется эволюцией: «выживание наших предков серьезным образом зависело от дождей и влажной погоды».
Даже верблюды в пустыне используют петрикор для поиска воды.
Озон и гроза: еще один компонент аромата
К запаху петрикора может присоединяться озон — газ с характерным запахом свежести. Во время грозы молния расщепляет молекулы кислорода, образуя озон.
Петербург и петрикор: лингвистическая связь
Петербург связан с петрикором не только тем, что этот запах можно почувствовать в городских парках и скверах во время дождя.
У этих слов есть этимологическая связь: у обоих слов общий корень πέτρα (петра — «камень»). Имя Петр, в честь которого назван город, переводится с древнегреческого как «камень».