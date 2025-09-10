Артефакты-призраки: что осталось за завесой времени в России

Это не просто вещи из музея. Каждый артефакт окутан тайнами, интригами и легендами.

История России хранит много загадок. Среди них — исчезновение уникальных артефактов, поиски которых до сих пор не увенчались успехом.

Эти реликвии порой исчезали при загадочных обстоятельствах, а их судьба остается предметом споров и легенд.

Библиотека Ивана Грозного — книжный миф или реальность?

Говорят, что Иван Грозный был большим любителем книг. Есть легенда о библиотеке, которую привезла в Москву Софья Палеолог — жена Ивана III и внучка византийского императора.

Эта библиотека якобы содержала редкие древние рукописи, среди которых труды античных авторов: Тита Ливия, Тацита, Аристофана. Многие считают, что эти манускрипты утрачены навсегда.

По одной версии, Иван Грозный спрятал библиотеку в подземельях Кремля или перевез в укромное место. После его смерти следы коллекции теряются, пишет ren.tv.

Упоминается, что пергаменты могли сгореть или даже стать жертвой голодных поляков во время осады. Попытки найти библиотеку предпринимались даже при Петре I.

Янтарная комната — тайна, как из детектива

История янтарной комнаты — словно сюжет мистического романа. В 1709 году в Пруссии создают редчайший шедевр из янтаря.

Подарок, переданный Петру I, собрали в Зимнем дворце. Но там случались необъяснимые вещи: гасли свечи и слышны были странные звуки.

Монахи в Сестрорецком монастыре даже делали обряды изгнания бесов, пишет Русская семерка.

Во время Второй мировой войны янтарная комната оказалась в Кенигсберге. После штурма города в 1945 году она исчезла. С тех пор ее пытаются найти и пока безрезультатно.

В 1970-х и впоследствии сделали восстановленную копию, а оригинальные элементы периодически всплывают на аукционах.

Крест Ефросиньи Полоцкой — украшение с тайной

Созданный в XII веке крест был произведением мастерства древнерусских ювелиров. В нем хранились святыни из Константинополя и Иерусалима.

Шестиконечный крест был украшен драгоценными камнями, узорными элементами и двадцатью эмалевыми миниатюрами с изображениями святых, stranie.ru.

В центре креста, в пяти квадратных углублениях, хранились реликвии: капли крови Христа, часть креста Господня, кусочек камня из гроба Богородицы, части мощей святых Стефана и Пантелеймона, а также кровь святого Димитрия.

По бокам святыня была окантована двадцатью серебряными пластинами с позолотой и надписью, предупреждающей, что кто украдет или продаст святыню, тому грозит суровое наказание.

Однако страх перед Божьей карой мало кого удерживал. В конце XII — начале XIII века крест вывезли из Полоцка смоленские князья. В 1514 году он оказался у Василия III после захвата Смоленска.

В 1579 году, когда поляки взяли Полоцк, святыня перешла к иезуитам. В 1812 году крест спрятали в стене Софийского собора, чтобы скрыть от французов.

Во время революции реликвия стала экспонатом музея в Могилеве. Сотрудники отмечали большое паломничество к кресту, после чего его перевели в хранилище.

Однако уже в 1960-х годах оказалось, что крест исчез.

Было выдвинуто более десяти гипотез пропажи святого предмета.

Есть версия, что крест Ефросиньи Полоцкой оказался в США вместе с другими ценностями, переданными как оплата за американскую военную помощь.

Есть также предположение, что крест вообще никогда не покидал Полоцк, а в 1812 году его забыли вынуть из стены, принимая за подлинник одну из множества подделок.