От блёсток к чёткам: Сати Казанова официально получила монашеский сан

Российская исполнительница Сати Казанова объявила в своем телеграм-канале, что получила монашеский сан.

Она обрела этот статус как одна из девяти последователей своего духовного наставника, которым доверены особые обязанности и задачи, связанные с деятельностью учителя.

Согласно словам Казановой, таких последователей можно считать «монахами в миру». Она прошла ряд очищающих ритуалов, после которых состоялось официальное посвящение.

В ходе сообщения певица не скрывала эмоций, среди которых были восторг, удивление и благодарность.

«Шок. Радость. Потрясение. Ликование. Страх. Благоговение. Растерянность. Благодарность. Это лишь часть испытанных мной переживаний в тот момент», — написала Казанова.

Исполнительнице был дарован духовный сан, который называется «пандит».

