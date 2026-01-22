Городовой / Город / От драгоценной икры до шаманского бубна: какие предметы багажа забывают в аэропорту Пулково
От драгоценной икры до шаманского бубна: какие предметы багажа забывают в аэропорту Пулково

Опубликовано: 22 января 2026 01:00
 Проверено редакцией
От драгоценной икры до шаманского бубна: какие предметы багажа забывают в аэропорту Пулково
От драгоценной икры до шаманского бубна: какие предметы багажа забывают в аэропорту Пулково
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

В аэропорту Пулково подвели годовые итоги по утерянным вещам за 2025 год. За прошедшие двенадцать месяцев здесь было оставлено 3543 сумки и чемодана. Количество забытых персональных вещей продолжает расти.

Среди предметов, которыми пассажиры расстались во время поездки, встречались не только багаж, но и реже забываемые телевизоры и другая техника.

Однако чаще всего в списке пропавших оказались ремни и украшения. Несколько находок привлекли внимание своей необычностью.

Впервые за всё время сотрудники аэропорта обнаружили оставленные четыре килограмма икры. Владелец деликатеса нашёлся оперативно, и продукт был возвращён ему. Также в числе необычного оказался шаманский бубен.

Кроме того, на территории воздушной гавани нашлась красноухая черепаха. Черепашку приютила сотрудница службы по поиску багажа, обеспечив ей новый дом. Такие истории становятся запоминающимися моментами года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
