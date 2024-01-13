Поразит и вкусом, и внешним видом: это янтарное варенье можно готовить круглый год

Полакомиться свежесваренным вареньем можно не только в осенний сезон. Лакомство изящного янтарного цвета можно готовить круглый год. К тому же в запасах оно долго не пролежит — домочадцы вряд ли смогут устоять перед этим фантастическим ароматом.

Вам понадобятся:

тыква — 1 кг,

апельсин — 1 шт.,

сахар — 500 г,

вода — 1,25 л,

пищевая сода — 1 ч. л.

Тыкву очистите и нарежьте на маленькие кубики. В одном литре воды разведите соду, а затем залейте ее в оранжевую заготовку. Оставьте на 15 минут, после чего хорошо промойте кусочки.

В кастрюлю засыпьте сахар и добавьте оставшуюся воду. Доведите смесь до кипения. В получившийся сироп бросьте мелко нарезанную цедру апельсина. Варите не больше 10 минут, а потом засыпьте тыкву. Перемешайте и готовьте на медленном огне в течение часа.

Поймете, что варенье готово, если капнете сиропом на тарелку. Если он не растекается, значит можно выключать плиту. Получается очень красивое и вкусное лакомство, отмечает Дзен-канал «Совет да еда».

Источник фото: Скриншот "Готовим с Ириной Хлебниковой" / YouTube