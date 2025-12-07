От «Евровидения» до огромных гонораров: как «Бурановские бабушки» стали самыми дорогими пенсионерками России

Гонорары легендарного коллектива «Бурановские бабушки» за последний год взлетели с 350 тысяч до миллиона рублей за час выступления. Участницам от 65 до 77 лет, но их график на новогодние праздники расписан полностью.
После знаменитого выступления на «Евровидении-2012» с хитом «Party for Everybody» коллектив из Удмуртии стал мировым феноменом. Сегодня их сила — не в идеальном вокале, а в создании уникальной атмосферы подлинности и народного тепла, за которую зрители готовы платить рекордные суммы.
При этом бабушки сохраняют удивительную скромность: летают эконом-классом, в гримёрке просят лишь кефир и воду, а из подарков принимают только то, что можно отвезти внукам. Недавно они даже отказались от услуг танцоров-«дедушек» на концертах, так как те слишком активно за ними ухаживали, отвлекая от работы.
Их успех стал частью общероссийского тренда на возрождение национальной культуры. Ярким примером стал проект «Русский стиль» в Луганске, где на подиум в коллекциях, вдохновлённых народным костюмом, выходили не модели, а местные чиновники, врачи и учителя.
История «Бурановских бабушек» — это пример того, как подлинность и верность корням могут стать самым востребованным товаром на современной сцене. Их миллионный гонорар — это плата не только за песни, но и за ностальгию, эмоции и возвращение к «настоящему», в чём так остро нуждается сегодняшняя публика.