Когда елка была, а телевизора — нет: ностальгический взгляд на украшения царской России

Лидия Чарская в своих «Записках институтки» (1901 г.) описывает институтскую елку как «большую, доходящую до потолка», всю в «бесчисленных огнях свечей и дорогих, блестящих украшениях».
Золоченые цветы и звезды, бонбоньерки, мандарины, яблоки и цветы, сделанные старшими ученицами, создавали праздничный вид.
Однако, для героини, искренне любившей мамину елку, скромная деревенская елочка, украшенная самодельными картонажами, золочеными орехами и мешочками с леденцами, была «в десять раз приятнее и дороже».
“Милая, на все способная мама сама клеила и раскрашивала незатейливые картонажи”, — пишет Чарская.
Чудесные картонажи и ангелы из воска
Писательница Тэффи в рассказе «Валя» (1920 г.) упоминает картонажи, выписанные по секрету из магазина «Мюр и Мерилиз».
Это были «прямо чудесные» игрушки: попугаи в золотых клетках, домики, фонарики. Особое восхищение вызвал маленький ангел с радужными слюдяными крылышками, весь в золотых блестках.
“Я такого чуда никогда не видала”, — признается героиня.
Эти картонажи, появившиеся в России около 1880 года, изготавливались фабричным способом в Германии (дрезденский картон) и вскоре стали популярны и в России.
От картонажа к стеклу: эволюция елочных игрушек
Как пишет "Тайны и загадки истории", помимо картонажных игрушек, до 1910-1920-х годов были популярны ватные игрушки с фарфоровыми или бумажными лицами.
Первые стеклянные игрушки в России начали производить во время Первой мировой войны на заводе в Клину.
Местные мастера, обученные пленными немцами, начали выдувать стеклянные шары и бусы, ранее предназначенные для аптек и лабораторий. Однако, “по понятным причинам эти игрушки практически не сохранились”.