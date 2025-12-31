Городовой / Общество / Когда елка была, а телевизора — нет: ностальгический взгляд на украшения царской России
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Невероятная находка: в этом “теремке” Фолленвейдера остались оригинальные витражи и камины Город
От хаски до чайного домика: что действительно впечатляет в Вотчине Талвиукко в Карелии Общество
Петербург на пороге транспортного шока: стоимость проезда пробьет психологический барьер Полезное
ДЛТ: почему универмаг стал барометром социальных перемен в Петербурге Город
Новый год по-советски: 5 привычек, которые сегодня выглядят странно Общество
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Праздники
Категории
Общество Спорт Полезное

Когда елка была, а телевизора — нет: ностальгический взгляд на украшения царской России

Опубликовано: 31 декабря 2025 10:30
 Проверено редакцией
елочные игрушки
Когда елка была, а телевизора — нет: ностальгический взгляд на украшения царской России
globallookpress/ NGYNA

Вспомнить, чем украшали елку сто лет назад — значит окунуться в атмосферу другого времени, где блеск дорогих украшений соседствовал с теплотой самодельных игрушек.

Лидия Чарская в своих «Записках институтки» (1901 г.) описывает институтскую елку как «большую, доходящую до потолка», всю в «бесчисленных огнях свечей и дорогих, блестящих украшениях».

Золоченые цветы и звезды, бонбоньерки, мандарины, яблоки и цветы, сделанные старшими ученицами, создавали праздничный вид.

Однако, для героини, искренне любившей мамину елку, скромная деревенская елочка, украшенная самодельными картонажами, золочеными орехами и мешочками с леденцами, была «в десять раз приятнее и дороже».

“Милая, на все способная мама сама клеила и раскрашивала незатейливые картонажи”, — пишет Чарская.

Чудесные картонажи и ангелы из воска

Писательница Тэффи в рассказе «Валя» (1920 г.) упоминает картонажи, выписанные по секрету из магазина «Мюр и Мерилиз».

Это были «прямо чудесные» игрушки: попугаи в золотых клетках, домики, фонарики. Особое восхищение вызвал маленький ангел с радужными слюдяными крылышками, весь в золотых блестках.

“Я такого чуда никогда не видала”, — признается героиня.

Эти картонажи, появившиеся в России около 1880 года, изготавливались фабричным способом в Германии (дрезденский картон) и вскоре стали популярны и в России.

От картонажа к стеклу: эволюция елочных игрушек

Как пишет "Тайны и загадки истории", помимо картонажных игрушек, до 1910-1920-х годов были популярны ватные игрушки с фарфоровыми или бумажными лицами.

Первые стеклянные игрушки в России начали производить во время Первой мировой войны на заводе в Клину.

Местные мастера, обученные пленными немцами, начали выдувать стеклянные шары и бусы, ранее предназначенные для аптек и лабораторий. Однако, “по понятным причинам эти игрушки практически не сохранились”.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью