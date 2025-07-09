От Невского до Коломны: где в центре Петербурга появился новый причал

Новые водные маршруты будут удобны как для местных жителей, так и для туристов.

Санкт-Петербург — город мостов и воды, и в 2025 году здесь открывается все больше возможностей увидеть его с необычного ракурса — с борта прогулочного теплохода.

Особенно интересно, что теперь из самого центра города, с нового причала «Музей Фаберже» на набережной Фонтанки, стартуют сразу несколько новых водных маршрутов.

Новый причал «Музей Фаберже» — удобный старт для прогулок

Этот причал расположен всего в 150 метрах от знаменитого Аничкова моста и Невского проспекта — то есть буквально в самом сердце Петербурга.

Благодаря ему теперь можно быстро и комфортно отправиться в водное путешествие, не уезжая далеко от центра. Это особенно удобно для туристов и жителей города, пишет Собака.ру.

Дневные и ночные маршруты — выбор на любой вкус

От причала «Музей Фаберже» идут два основных новых маршрута на современных теплоходах.

Первый — на теплоходе «Фестиваль», который совершает 2,5-часовой круиз по Фонтанке, Крюкову каналу и Мойке с выходом в Неву.

Второй — на теплоходе-кабриолете «Пальмира» с панорамной крышей, открывающейся в теплую погоду, длится около полутора часов и проходит по Фонтанке и Неве.

Оба маршрута позволяют увидеть знаменитые разводные мосты — Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский с воды, что всегда впечатляет, особенно вечером, когда они подсвечиваются.

Ночные водные экскурсии по Неве с разведением мостов обычно начинаются после полуночи и длятся от полутора часов, предлагая захватывающие виды на дворцы и набережные, а иногда даже с живой музыкой на борту.

Интеграция с популярными маршрутами

Причал «Музей Фаберже» включен в уже знакомые многим туристам маршруты City Sightseeing Neva и «Золотой треугольник».

Это значит, что можно легко комбинировать разные экскурсии и пересаживаться с одного теплохода на другой, чтобы охватить больше достопримечательностей.

Маршрут «Золотой треугольник» выполняется на небольших 11-местных тримаранах, что позволяет пройти по узким каналам и почувствовать атмосферу старого Петербурга.

Благодаря новой остановке у «Музея Фаберже» появилась возможность быстро добраться до исторического района Коломна, где расположена еще одна остановка — «Никольские ряды».

Важный нюанс: шум от ночных прогулок

Однако, несмотря на всю красоту и привлекательность ночных водных прогулок, есть и обратная сторона медали.

Недавно депутаты Законодательного собрания Петербурга обратились к вице-губернатору Кириллу Полякову с просьбой решить проблему шума от ночных экскурсий.

Жители домов, окна которых выходят на набережные, жалуются, что практически круглосуточные экскурсии с криками и громкой музыкой мешают им спать.

В Санкт-Петербурге действует закон о тишине, согласно которому шуметь запрещено с 22:00 до 8:00 в будни и с 22:00 до 12:00 в выходные и праздники. Допустимый уровень шума ночью составляет 45 Децибел.

Поэтому власти города ищут компромиссное решение, чтобы учесть интересы как местных жителей, так и любителей водных экскурсий.