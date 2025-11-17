От Ориона до Феофании: ЗАГС Петербурга раскрыл самые удивительные имена новорождённых

С начала 2025 года среди новорождённых в Санкт-Петербурге чаще всего выбирают имя Михаил для мальчиков и Анна для девочек. Такую информацию сообщили 78.ru в городском комитете по делам ЗАГС.
Помимо Михаила, родители также часто называют сыновей Александром, Львом, Максимом и Марком. У девочек, кроме Анны, особенно популярны имена София, Мария, Ева и Василиса.
В рейтинге необычных вариантов у мальчиков встретились Даромир, Юлий, Орион, Кондрат и Мефодий. Среди редких женских имён оказались Феофания, Вячеслава, Авдотья, Янина и Святослава.
За десять месяцев текущего года в Петербурге на мальчиков пришлось 52% зарегистрированных свидетельств о рождении, на девочек 48%.
Недавно стало известно, что с начала года количество многодетных семей увеличилось на 8,8%.