Городовой / Город / От Ориона до Феофании: ЗАГС Петербурга раскрыл самые удивительные имена новорождённых
От Ориона до Феофании: ЗАГС Петербурга раскрыл самые удивительные имена новорождённых

Опубликовано: 17 ноября 2025 10:09
Городовой ру

В регионе зафиксировано преобладание новорождённых мальчиков, которые составили 52% от общего числа появившихся на свет детей.

С начала 2025 года среди новорождённых в Санкт-Петербурге чаще всего выбирают имя Михаил для мальчиков и Анна для девочек. Такую информацию сообщили 78.ru в городском комитете по делам ЗАГС.

Помимо Михаила, родители также часто называют сыновей Александром, Львом, Максимом и Марком. У девочек, кроме Анны, особенно популярны имена София, Мария, Ева и Василиса.

В рейтинге необычных вариантов у мальчиков встретились Даромир, Юлий, Орион, Кондрат и Мефодий. Среди редких женских имён оказались Феофания, Вячеслава, Авдотья, Янина и Святослава.

За десять месяцев текущего года в Петербурге на мальчиков пришлось 52% зарегистрированных свидетельств о рождении, на девочек 48%.

Недавно стало известно, что с начала года количество многодетных семей увеличилось на 8,8%.

Автор:
Юлия Аликова
Город
