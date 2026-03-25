От самокатов к стандарту: что ждет петербургских доставщиков
От самокатов к стандарту: что ждет петербургских доставщиков

Опубликовано: 25 марта 2026 00:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
С прошлого года в Петербурге действует запрет на работу курьером для иностранцев.

На заседании постоянной комиссии по транспорту в Законодательном Собрании предложили разработать «стандарт профессии курьера».

По примерным подсчетам, в Санкт-Петербурге сейчас трудятся около 100 тысяч доставщиков — как пеших, так и на СИМ. Жители давно недовольны теми, кто ездит по тротуарам и превышает скорость.

Как сообщила Александра Бахмутская, зампред Комитета по транспорту Петербурга, установлены правила для внешнего вида курьеров, их транспорта, идентификационных номеров, а также ввели маркировку сумки для выдачи заказов.

По словам Александра Митюкова, президента ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС, Петербург довольно успешно очистили от нарушений в зонах ограничений по решению комитета, но число курьеров растет.

Формат доставки эволюционирует: прибавилось пеших, на обычных электровелосипедах и авто, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

С прошлого года в городе запретили иностранцам работать курьерами, что, по данным ГИБДД, сократило аварии.

Однако за первые три месяца текущего года их зафиксировано уже 15. Депутаты готовят обращение в Минтранс с инициативами по улучшению положения дел, а президент Владимир Путин поручил правительству РФ разработать меры к 1 июля.

Автор:
Юлия Аликова
Город
