От Шаврова до Рыбацкого: в петербургские трамваи вживляют «мозги», но под контролем человека
От Шаврова до Рыбацкого: в петербургские трамваи вживляют «мозги», но под контролем человека

Опубликовано: 24 апреля 2026 15:22
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Беспилотные трамваи запустят в пяти районах Петербурга.

В Санкт-Петербурге официально разрешили движение беспилотных трамваев. Соответствующее постановление уже подписано в Смольном.

Робот за пультом, но человек в кабине

Не пугайтесь, если увидите в трамвае водителя, который не держит руки на контроллере. По документам трамваи считаются беспилотными, но в реальности внутри всегда будет находиться водитель-испытатель.

Его задача — подстраховать технику. Искусственный интеллект уже сейчас водит не хуже асов, побеждающих в конкурсах мастерства, но на улицах города лишний контроль не помешает.

Где искать умные трамваи?

Тестировать технологию будут сразу в пяти районах. В список попали как территории депо, так и обычные улицы. Вот основные точки:

  • Приморский район: от кольца на улице Шаврова 12 — по Авиаконструкторов, Стародеревенской.
  • Выборгский район: Светлановская площадь, проспект Энгельса и проспект Испытателей.
  • Невский район: Шлиссельбургский проспект, улицы Бабушкина и Грибакиных (рядом с метро «Рыбацкое»).
  • Кировский район: район завода «Северная верфь», проспект Стачек и Петергофское шоссе.

Автор:
Юлия Аликова
Город
