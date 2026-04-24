От Шаврова до Рыбацкого: в петербургские трамваи вживляют «мозги», но под контролем человека

В Санкт-Петербурге официально разрешили движение беспилотных трамваев. Соответствующее постановление уже подписано в Смольном.
Робот за пультом, но человек в кабине
Не пугайтесь, если увидите в трамвае водителя, который не держит руки на контроллере. По документам трамваи считаются беспилотными, но в реальности внутри всегда будет находиться водитель-испытатель.
Его задача — подстраховать технику. Искусственный интеллект уже сейчас водит не хуже асов, побеждающих в конкурсах мастерства, но на улицах города лишний контроль не помешает.
Где искать умные трамваи?
Тестировать технологию будут сразу в пяти районах. В список попали как территории депо, так и обычные улицы. Вот основные точки:
- Приморский район: от кольца на улице Шаврова 12 — по Авиаконструкторов, Стародеревенской.
- Выборгский район: Светлановская площадь, проспект Энгельса и проспект Испытателей.
- Невский район: Шлиссельбургский проспект, улицы Бабушкина и Грибакиных (рядом с метро «Рыбацкое»).
- Кировский район: район завода «Северная верфь», проспект Стачек и Петергофское шоссе.