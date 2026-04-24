От 1-й до 23-й линии: на Васильевском острове стартует большой дорожный квест

Весна в Петербурге — это не только солнце, но и традиционный сезон дорожных работ. В ближайшее время водителям придется попотеть в пробках: ремонт затронет и скоростной диаметр, и главные улицы Васильевского острова.
Самое масштабное перекрытие ждет Васильевский остров. С 27 апреля по 25 мая дорожники займут Большой проспект.
Ремонт пройдет на участке от 1-й линии до 22-й и 23-й линий. Главная сложность в том, что сквозное движение на перекрестках с прилегающими улицами будут закрывать поэтапно.
Привычные маршруты «насквозь» через остров могут не сработать.
Ограничения на Детской улице
Параллельно с Большим проспектом закроют и часть Детской улицы. С 27 апреля по 8 мая там нельзя будет свободно проехать на участке от Шкиперского протока до Среднегаванского проспекта. Здесь рабочие будут прокладывать инженерные сети.
Как объехать? ГАТИ предлагает использовать улицу Шевченко, Шкиперский проток и тот же Большой проспект (там, где он еще открыт).
ЗСД: асфальт меняют уже сейчас
Если вы планируете поездку по Западному скоростному диаметру, будьте внимательны. На трассе уже стартовал сезон замены дорожного покрытия.
С 23 по 27 апреля работы идут на Южном участке ЗСД. Пресс-служба «Магистрали Северной столицы» предупреждает: на этом отрезке вводятся ограничения, а некоторые съезды могут временно перекрывать. Если спешите в аэропорт или на юг города, лучше закладывайте лишнее время.
Почему это важно?
Майские праздники — время прогулок, и Васильевский остров станет точкой притяжения для тысяч людей. Сочетание закрытых дорог и наплыва туристов может создать «мертвые» пробки.
Кроме того, замена труб и сетей именно сейчас — это залог того, что следующей зимой на острове не будет аварий с кипятком.
Короткие советы водителям:
- Смотрите на щиты. Информационные табло на дорогах помогут сориентироваться, если навигатор «затупит».
- Проверяйте ГАТИ. На их сайте всегда есть самая свежая карта всех ограничений в городе.
- Запасайтесь временем. В ближайшие недели поездка через «Ваську» может занять на 20–30 минут дольше обычного.