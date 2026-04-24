От 1-й до 23-й линии: на Васильевском острове стартует большой дорожный квест

Запланирован ремонт дорог и строительство инженерных сетей.

Весна в Петербурге — это не только солнце, но и традиционный сезон дорожных работ. В ближайшее время водителям придется попотеть в пробках: ремонт затронет и скоростной диаметр, и главные улицы Васильевского острова.

Самое масштабное перекрытие ждет Васильевский остров. С 27 апреля по 25 мая дорожники займут Большой проспект.

Ремонт пройдет на участке от 1-й линии до 22-й и 23-й линий. Главная сложность в том, что сквозное движение на перекрестках с прилегающими улицами будут закрывать поэтапно.

Привычные маршруты «насквозь» через остров могут не сработать.

Ограничения на Детской улице

Параллельно с Большим проспектом закроют и часть Детской улицы. С 27 апреля по 8 мая там нельзя будет свободно проехать на участке от Шкиперского протока до Среднегаванского проспекта. Здесь рабочие будут прокладывать инженерные сети.

Как объехать? ГАТИ предлагает использовать улицу Шевченко, Шкиперский проток и тот же Большой проспект (там, где он еще открыт).

ЗСД: асфальт меняют уже сейчас

Если вы планируете поездку по Западному скоростному диаметру, будьте внимательны. На трассе уже стартовал сезон замены дорожного покрытия.

С 23 по 27 апреля работы идут на Южном участке ЗСД. Пресс-служба «Магистрали Северной столицы» предупреждает: на этом отрезке вводятся ограничения, а некоторые съезды могут временно перекрывать. Если спешите в аэропорт или на юг города, лучше закладывайте лишнее время.

Почему это важно?

Майские праздники — время прогулок, и Васильевский остров станет точкой притяжения для тысяч людей. Сочетание закрытых дорог и наплыва туристов может создать «мертвые» пробки.

Кроме того, замена труб и сетей именно сейчас — это залог того, что следующей зимой на острове не будет аварий с кипятком.

Короткие советы водителям: