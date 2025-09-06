От сына царского прислужника до уважаемого человека: как в СССР жил наследник повара Николая II

Сын личного повара Николая II, Михаил Иванович Харитонов, родился в 1909 году. Его отец, Иван Харитонов, сопровождал царскую семью до последнего и погиб вместе с ними в Екатеринбурге в 1918 году.
Но судьба Михаила сложилась иначе — он остался в Советской России и сумел построить карьеру при новой власти.
От сына дворцового повара — к инженеру
Эмигрировать Михаил даже не планировал: он разделял идеи большевиков и получил высшее образование, выбрав далёкую от кухни профессию горного инженера.
После Великой Отечественной войны работал на Ачисайском полиметаллическом комбинате в Южном Казахстане, занимавшемся добычей свинца и цинка.
Директор комбината
В 1960 году Михаил Харитонов возглавил комбинат, в состав которого входили шахты, цинковый завод и горно-обогатительная фабрика. Под его руководством внедрили новые методы добычи руды, что позволило максимально эффективно использовать месторождение.
Карьерный рост и партийная работа
Через три года Харитонов пошёл на повышение:
- 1963–1965 годы — заместитель председателя Совнархоза Южно-Казахстанского района;
- с 1963 года — депутат Верховного Совета Казахской ССР.
Помимо должностей, Михаил Иванович был отмечен наградами: в 1961 году получил орден Трудового Красного Знамени, а в 1965-м стал лауреатом Ленинской премии — за коллективную разработку инновационной технологии добычи руды.
Лояльность и судьба
Несмотря на происхождение — сын человека из окружения Николая II — Михаил Харитонов не только избежал репрессий, но и сделал успешную карьеру в советской системе. Он умер в 1978 году, всего за три дня до 69-летия.
Интересно, что фотографий его отца, царского повара, сохранилось много, а вот снимков самого Михаила — единицы.