От сына царского прислужника до уважаемого человека: как в СССР жил наследник повара Николая II
От сына царского прислужника до уважаемого человека: как в СССР жил наследник повара Николая II

Опубликовано: 6 сентября 2025 18:01
повар
Фото: Городовой.ру

Человек из окружения царской семьи сделал неплохую карьеру.

Сын личного повара Николая II, Михаил Иванович Харитонов, родился в 1909 году. Его отец, Иван Харитонов, сопровождал царскую семью до последнего и погиб вместе с ними в Екатеринбурге в 1918 году.

Но судьба Михаила сложилась иначе — он остался в Советской России и сумел построить карьеру при новой власти.

От сына дворцового повара — к инженеру

Эмигрировать Михаил даже не планировал: он разделял идеи большевиков и получил высшее образование, выбрав далёкую от кухни профессию горного инженера.

После Великой Отечественной войны работал на Ачисайском полиметаллическом комбинате в Южном Казахстане, занимавшемся добычей свинца и цинка.

Директор комбината

В 1960 году Михаил Харитонов возглавил комбинат, в состав которого входили шахты, цинковый завод и горно-обогатительная фабрика. Под его руководством внедрили новые методы добычи руды, что позволило максимально эффективно использовать месторождение.

Карьерный рост и партийная работа

Через три года Харитонов пошёл на повышение:

  • 1963–1965 годы — заместитель председателя Совнархоза Южно-Казахстанского района;
  • с 1963 года — депутат Верховного Совета Казахской ССР.

Помимо должностей, Михаил Иванович был отмечен наградами: в 1961 году получил орден Трудового Красного Знамени, а в 1965-м стал лауреатом Ленинской премии — за коллективную разработку инновационной технологии добычи руды.

Лояльность и судьба

Несмотря на происхождение — сын человека из окружения Николая II — Михаил Харитонов не только избежал репрессий, но и сделал успешную карьеру в советской системе. Он умер в 1978 году, всего за три дня до 69-летия.

Интересно, что фотографий его отца, царского повара, сохранилось много, а вот снимков самого Михаила — единицы.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
