Мамонт-подросток: зачем ученые забрали зуб у гиганта из прошлого

Уже сейчас этот скелет можно увидеть в Международном центре реставрации в Рождествено, а вскоре он займет заслуженное место в музее Салехарда.

Мамонт Тадибе — настоящий герой из ледникового периода. Останки молодого животного, найденные в 2020 году на Ямале местным жителем Константином Тадибе, в честь которого и получил свое имя.

Он обнаружил скелет с хорошо сохранившимися костями и даже кусочками шкуры и мягких тканей. Это большая редкость — обычно органика за тысячи лет разлагается.

Мамонт пролежал в вечной мерзлоте более 44 тысяч лет, и благодаря этому сохранился почти на 80%.

Мамонт-подросток

Этот мамонт был крупным подростком-мальчиком 12-14 лет. Он жил на Земле около 44-45 тысяч лет назад. Высота животного по холке составляла около 2,5 метров, а длина почти 3 метра.

Ученые считают, что он погиб случайно — возможно, провалился в трещину во льду или земле и не смог выбраться. По костям и останкам мягких тканей удалось установить, чем он питался и в какое время года.

Как мамонт попал в Петербург?

Останки мамонта в январе 2025 года отправили в Международный центр реставрации в селе Рождествено под Санкт-Петербургом. Там работают уникальные специалисты.

Для реставрации понадобилось около семи месяцев. Кости досконально очистили, обработали антибактериальными и антиплесневыми препаратами, а недостающие части восстановили с помощью пластика и смол.

Ученые забрали оригинальный зуб мамонта для исследований и взамен сделали искусственный.

Фрагменты шкуры и мягких тканей обработали по классическим методам таксидермии, чтобы сохранить их для показа.

Куда отправят мамонта после реставрации?

После реставрационных работ мамонт Тадибе вернется в главный музей Ямала, где уже находятся другие памятные образцы древней фауны, в том числе скелет мамонта из Могочу и мумия мамонтенка Любы.

В музее создан один из крупнейших собраний по мамонтам и другим древним животным Севера. Мамонт Тадибе станет важной частью выставки.

В Петербурге он пробудет до конца января 2026 года, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко.