От замка «Бип» до Хогвартса: где искать готическую сказку Петербурга и Ленобласти

Архитектурные миражи: как Менелас и Брюллов создавали сказочные замки.

Петербург и его окрестности, известные своим великолепием в стиле классицизма, хранят и тайны других эпох. Готический стиль — с его высокими шпилями, окнами-розами и ажурной лепниной — пронизывает ландшафт, создавая атмосферу чудес и героических подвигов.

Эта архитектурная фантазия, часто воплощенная в стиле псевдоготики, позволяет прикоснуться к миру прошлого, полному романтики и волшебства.

Павловские миражи: Замок “Бип” и руины Шапели

Виртуальное путешествие начинается в Павловске с весьма любопытного сооружения — замка «Бип». Этот небольшой, но очаровательный двухэтажный замок построен по распоряжению Павла I в стиле псевдоготики.

Его истинное предназначение до сих пор вызывает споры среди исследователей:

“Некоторые считают, что Павел построил его исключительно для развлечения, а другие видят в замке важный элемент стратегии”.

Тайна, которую хранят его стены, лишь добавляет объекту привлекательности.

Далее путь лежит в Александровский парк Пушкина, где архитектура играет с понятием времени. Павильон «Шапель», возведенный Адамом Адамовичем Менеласом в 1825–1828 годах, выполнен в виде искусственных руин двух башен.

Создается иллюзия подлинных развалин после древнего сражения.

“Особенность Шапель заключается в ее мистическом облике: одна башня будто чудом уцелела, вторая же разрушена”, — это идеальный декоративный фон для погружения в дух прошедших эпох.

Крепости, детские площадки и тайны Арсенала

Продолжая исследование парка, следует обратить внимание на павильон «Арсенал». Эта постройка выполнена в стиле псевдоготики — зубчатые башни, стрельчатые окна и арочные проходы создают впечатление настоящей средневековой крепости.

Интересный факт:

“Неподалеку от павильона располагается памятник Григорию Распутину, чью личность окутывают множество слухов и тайн”, что добавляет комплексу мистической атмосферы.

Рядом находится и «Белая башня», также созданная по замыслу А.А. Менеласа (1821–1827). Парадоксально, но эта имитация средневековой крепости изначально задумывалась как детская игровая площадка для сыновей Николая I.

Строительство не было завершено полностью.

“Создается такое чувство, будто в этом замке обитает добрый и могущественный правитель”.

Неоготика Петергофа и высоты Политеха

Настоящей жемчужиной неоготики в Петергофе является церковь Александра Невского в парке «Александрия», которую называют «Готической капеллой».

Домовая церковь Романовых, построенная в романтическом ключе, выглядит как “маленький игрушечный замок, полный чарующей атмосферы”.

В самом Петербурге, среди современной застройки, выделяется монументальная гидробашня Политехнического университета (1905 год).

Этот образец, созданный архитекторами Э.Ф. Виррихом и И.В. Падлевским, высотой 46 метров, вызывает ассоциации со сказками:

“Кажется, будто на самой вершине этой грациозной башни живет прекрасная принцесса, томящаяся в ожидании героя”.

Католический романтизм и военная мощь

Особого внимания заслуживает лютеранская кирха Святого Михаила. Возведенная в 1874–1876 годах, она выполнена в стиле неоготики и завораживает своей элегантностью.

Здание настолько гармонично, что “даже фантазия отдыхает — здесь и так витает своя собственная сказка”.

Готическая тема продолжается в Шуваловском парке, где расположена церковь святых апостолов Петра и Павла. Проект архитектора Александра Павловича Брюллова задумывался как дань европейским капеллам, увиденным мастером в путешествиях.

Храм выделяется резным ясеневым иконостасом, выполненным в строгом готическом стиле.

Неожиданные готические отголоски

Стилевые заимствования прослеживаются и в самых неожиданных местах. Водонапорная башня Обуховского завода, напоминающая своей формой крымское «Ласточкино гнездо», часто включается в экскурсии как пример необычного, почти сказочного промышленного дизайна.

Доходный дом Альберта Кейбеля на Петроградской стороне с его угловой башенкой часто называют “той самой башней Рапунцель Петербурга”.

Этот дом, созданный архитектором Густавом фон Голи, выглядит как декорация к сказке, полностью выбиваясь из ряда типичных петербургских доходных домов.

Даже Евангелическая женская больница, построенная в 1859 году, своим массивным и загадочным обликом напоминает:

“Своей атмосферой и внешним видом больница мгновенно погружает в фантастику, вызывая ассоциации с миром волшебства”.

Так, в городе на Неве готика проявила себя в самых разных формах — от оборонительных укреплений до современных архитектурных доминант.