Прекрасный пляж и чистая вода: топ-3 пляжа в Крыму, которые оценят туристы по достоинству

Многие россияне отправляются в Крым, чтобы не только полюбоваться уникальной природой, но и позагорать на пляже, поваляться на песочке и искупаться в море. На полуострове действительно есть уникальные места, которые идеально подходят для тюленьего отпуска. Нашли топ-3 самых лучших из них.

Генеральские пляжи

Под Керчью можно отдохнуть на Генеральских пляжах. Их там несколько и они песчаные. Занимает территория примерно 30 километров, так что вы точно найдете себе самое лучшее и уютное местечко. Рядом расположены гроты и скалы, что делает пейзаж невероятно притягательным. Туристы обожают делать там фотографии, особенно на закате. Выглядят снимки просто фантастически.

Источник фото: Legion-Media

Вход в море очень пологий, резкого перепада глубины нет, вода очень чистая и быстро прогревается до 25 градусов. Много на берегу ракушек, так что можно сделать себе сувенир на память. Это место любят и местные рыбаки. Они ловят недалеко от пляжа таких рыб как бычок, камбалу, кефаль, судака. На берегу часто останавливаются люди с палатками и отдыхают несколько дней. Если тоже так хотите, то заранее позаботьтесь о воде, дровах и будьте внимательны с опасными насекомыми или змеями. Они там тоже водятся.

Поселок Новый Свет

В Зеленой Бухте есть поселок Новый Свет и там есть прекрасный городской пляж. Песок наполовину перемешан с мелкой галькой, вход в воду каменистый, поэтому лучше надевать специальные резиновые тапочки. Местность гористая, а вода чистейшая и прозрачная. Там часто отдыхают семьи с детьми и пенсионеры.

Инфраструктура развита великолепно. На пляже есть раздевалки, лежаки, аттракционы для малышей, душ и туалеты. Взрослые могут взять в аренду водный мотоцикл, катамаран, прокатиться на банане, заняться рыбалкой, дайвингом или пляжным волейболом.

Источник фото: Legion-Media

Яшмовый пляж

На мысе Фиолент раскинулся у подножия скал один из красивейших пляжей Крыма — Яшмовый. Там все прекрасно: горы, чистый песок, прозрачная и лазурная вода, раскидистая зелень. Длина пляжа чуть меньше полукилометра. Он песочно-галечный, но дискомфорта туристам это не приносит.

Есть только один минус этого места. Чтобы до него добраться, нужно преодолеть 800 ступеней лестницы. Ее местные жители называют «тропой здоровья». Поэтому если у вас есть проблемы с передвижениями, то лучше выбрать что-то более подходящее и менее изнуряющее.

Источник фото: Legion-Media