Отказался от «Чили» и «Табаско»: теперь семья ведрами ест жгучий соус по древнему ацтекскому рецепту
Опубликовано: 13 января 2026 17:15
 Проверено редакцией
Фото: Городовой.ру

Популярен во всем мире, а в России не пользуется популярностью.

Соус Чипотле — древний рецепт ацтеков, дошедший до нас практически неизменным. Его основа — полностью созревший перец халапеньо, который коптят на дыму до полного высыхания, а затем перетирают с солью, сахаром и уксусом. Именно копчение придаёт соусу тот самый характерный «дымный» аромат, за который его ценят.

Приготовить настоящий Чипотле дома в наших условиях сложно: нужны особые зрелые перцы, которые у нас почти не выращивают, и специальное оборудование для длительного копчения.

Намного проще купить готовый продукт — он представлен у разных брендов, и у каждого свой оттенок вкуса. Популярен также вариант под названием Адобо, где копчёный перец маринуют в томатном соусе с чесноком, луком и пряностями.

Оба соуса — универсальные приправы. Их можно добавлять в маринады для мяса, заправки для салатов, супы и даже использовать как острую основу для соусов. Хотя в России они пока не стали массовыми, найти их в магазинах или заказать онлайн вполне реально.

Автор:
Игорь Мустафин
