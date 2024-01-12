Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес

Отличная замена тортам и пирогам: творожный рулет из лаваша любого приведет в восторг

Отличная замена тортам и пирогам: творожный рулет из лаваша любого приведет в восторг
Творожный рулет без замеса теста

Лучше покупного штруделя.

Чтобы приготовить вкусный десерт, не обязательно долго возиться с тестом. Удивить близких кулинарным шедевром — раз плюнуть. Нужно лишь запастись пачкой творога и парой яиц.

Вам понадобятся:

  • лаваш — 1 шт.,
  • творог — 400 г,
  • сметана — 3 ст. л.,
  • яйца — 1–2 шт.,
  • сахарная пудра — 1–2 ст. л.,
  • ванилин по желанию,
  • фрукты или ягоды — 200 г.

Творог нужно смешать с яйцами, сахарной пудрой и сметаной. Полученную массу выкладываем на лаваш и разравниваем. Сверху сыплем ягоды или нарезанные сезонные фрукты.

Отличная замена тортам и пирогам: творожный рулет из лаваша любого приведет в восторг - image 1

Затем скручиваем лаваш в рулет, смазываем желтком и ставим в духовку при 180–200 градусах на 20–30 минут. Также можно посыпать изделие кунжутом. После того как блюдо остынет, его можно будет нарезать, передает Дзен-канал «Рецепты Посмакуем_».

Отличная замена тортам и пирогам: творожный рулет из лаваша любого приведет в восторг - image 2

Источник фото: Дзен-канал «Рецепты Посмакуем_»

Источник фото: KamranAydinov/freepik

Общество Рецепты Кулинария
12 января 2024 09:30
Дарья Бегишева
Дарья Бегишева
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».