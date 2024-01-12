Отличная замена тортам и пирогам: творожный рулет из лаваша любого приведет в восторг

Чтобы приготовить вкусный десерт, не обязательно долго возиться с тестом. Удивить близких кулинарным шедевром — раз плюнуть. Нужно лишь запастись пачкой творога и парой яиц.

Вам понадобятся:

лаваш — 1 шт.,

творог — 400 г,

сметана — 3 ст. л.,

яйца — 1–2 шт.,

сахарная пудра — 1–2 ст. л.,

ванилин по желанию,

фрукты или ягоды — 200 г.

Творог нужно смешать с яйцами, сахарной пудрой и сметаной. Полученную массу выкладываем на лаваш и разравниваем. Сверху сыплем ягоды или нарезанные сезонные фрукты.

Затем скручиваем лаваш в рулет, смазываем желтком и ставим в духовку при 180–200 градусах на 20–30 минут. Также можно посыпать изделие кунжутом. После того как блюдо остынет, его можно будет нарезать, передает Дзен-канал «Рецепты Посмакуем_».

Источник фото: Дзен-канал «Рецепты Посмакуем_»

Источник фото: KamranAydinov/freepik