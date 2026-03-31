Отмена туров в ОАЭ и страны Персидского залива: что предлагают туроператоры и что выбирают туристы

Туристы активно меняют направления для отдыха, чтобы не ждать месяцами возврат денег

В связи с массовой отменой туров в ОАЭ и страны Персидского залива некоторые туроператоры уже "распаковали " свои Фонды персональной ответственности (ФПО). Но возврат денежных средств за путевки может затянуться до конца года, поэтому путешественники и турагенты предпочитают просто менять бронирование. Ведь это гораздо быстрее, удобнее, да и отпуск не пропадет. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Возврат средств из ФПО: сроки

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке Правительство России разрешило туроператорам использовать деньги из фондов персональной ответственности (ФПО), чтобы возместить путешественникам средства, потраченные на несостоявшиеся поездки.

По словам представителя одного из туроператоров, в 99% случаев авиакомпании возвращают деньги за билеты. Но собственники гостиниц ведут себя по-разному: кто-то готов вернуть предоплату, а кто-то отказывает. А именно эти денежные средства и входят в "фактически понесенные расходы", которые вычитают из стоимости путевки при отмене.

Некоторые туроператоры не хотят использовать ФПО, рассчитывая на возвраты от отелей и авиакомпаний. Другие решение еще не приняли. При этом туроператор FUN&SUN официально заявил, что будет возвращать деньги за туры в страны, куда сейчас нельзя полететь, из ФПО. Такое же решение было принято и некоторыми другими крупными туроператорами.

Однако если использовать ФПО, то возврат придется ждать гораздо дольше, вплоть до конца года. Так, в FUN&SUN заявили, что формирование реестра займет до полугода, до 19 сентября 2026 года. Затем выплаты нужно будет ожидать до 60 рабочих дней.

Туристы меняют бронирование и сохраняют отпуск

Те путешественники, которые не хотят ждать до конца года, просто меняют направление отдыха. Тем более некоторые туроператоры предлагают специальные условия. Агенты тоже заинтересованы в перебронировании заявки, так как это удобнее, да и отпуск не пропадает.

Пока было перебронировано около 15% аннулированных туров, и этот показатель продолжает расти. В качестве альтернатив ОАЭ и странам Персидского залива туристы чаще всего выбирают Турцию, Таиланд и Египет. При этом несмотря на сложности с возвратом денег и долгие сроки выплат, путешественники в первую очередь хотят сохранить отпуск.

Ранее мы сообщали, что туристы нашли идеальную замену Дубаю.