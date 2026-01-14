Овсянка, сэр? Всю жизнь заблуждался насчет английского завтрака — теперь другая еда в горло не лезет перед работой

Сложился устойчивый стереотип, будто каждый англичанин начинает утро с овсяной каши — во многом благодаря книгам о Шерлоке Холмсе. Однако реальные завтраки в Великобритании куда более сытные и основательные.
Традиционный английский завтрак — это настоящее плотное блюдо. В нём обязательно присутствуют яичница-глазунья или жареные яйца, несколько кусочков хрустящего бекона, сосиски и фасоль в томатном соусе. Часто к этому добавляют жареные помидоры, грибы и картофельные оладьи, напоминающие драники. Такой набор можно встретить практически в любом кафе, отеле и во многих семьях.
Цель такого завтрака — надолго зарядиться энергией и не чувствовать голода до самого обеда. Поэтому, вопреки распространённому мнению, овсянка отнюдь не является главным блюдом на утреннем столе британцев.