Городовой / Полезное / Овсянка, сэр? Всю жизнь заблуждался насчет английского завтрака — теперь другая еда в горло не лезет перед работой
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербургская повседневность в эпоху первой технической революции: что изменили водопровод, трамвай и синематограф Учеба
Интеллектуальный мотор империи: как Технологический институт и ПГУПС в Петербурге конца XIX века строили мосты, заводы и железные дороги Учеба
Тихая революция на Васильевском острове: как Бестужевские курсы 1870-х создали в Петербурге новую женщину — независимую и образованную Учеба
Воскресный маршрут горожанина: почему после церкви петербуржцы шли не в трактир, а в Эрмитаж или Публичную библиотеку Учеба
Образовательная революция на рубеже веков: как в Петербурге дети извозчиков и рабочих получили шанс стать инженерами Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Овсянка, сэр? Всю жизнь заблуждался насчет английского завтрака — теперь другая еда в горло не лезет перед работой

Опубликовано: 14 января 2026 13:15
 Проверено редакцией
овсянка
Овсянка, сэр? Всю жизнь заблуждался насчет английского завтрака — теперь другая еда в горло не лезет перед работой
Фото: Городовой.ру

Что же едят сэры и их домочадцы.

Сложился устойчивый стереотип, будто каждый англичанин начинает утро с овсяной каши — во многом благодаря книгам о Шерлоке Холмсе. Однако реальные завтраки в Великобритании куда более сытные и основательные.

Традиционный английский завтрак — это настоящее плотное блюдо. В нём обязательно присутствуют яичница-глазунья или жареные яйца, несколько кусочков хрустящего бекона, сосиски и фасоль в томатном соусе. Часто к этому добавляют жареные помидоры, грибы и картофельные оладьи, напоминающие драники. Такой набор можно встретить практически в любом кафе, отеле и во многих семьях.

Овсянка, сэр? Всю жизнь заблуждался насчет английского завтрака — теперь другая еда в горло не лезет перед работой - image 1
Овсянка, сэр? Всю жизнь заблуждался насчет английского завтрака — теперь другая еда в горло не лезет перед работой - image 1

Цель такого завтрака — надолго зарядиться энергией и не чувствовать голода до самого обеда. Поэтому, вопреки распространённому мнению, овсянка отнюдь не является главным блюдом на утреннем столе британцев.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью