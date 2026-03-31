Панорамный «Скай » на высоте: «Лахта Тауэрс» принимает гостей с апреля

В новом отеле будут работать четыре конференц-зала, переговорные комнаты, панорамный ресторан.

Отель "Лахта Тауэрс" категории 4 звезды, управляемый ZONT Hotel Group и расположенный по Приморскому проспекту, откроется 10 апреля, об этом сообщает "ДП".

Гостиница располагает 301 номером, а также четырьмя конференц-залами, комнатами для переговоров и панорамным рестораном "Скай".

Как отметил основатель и гендиректор ZONT Hotel Group Николай Филатов, подготовка к запуску заняла много времени.

У «Лахта Тауэрс» удобная транспортная доступность и инфраструктура, которая заметно выше стандартов для отелей 4 звёзд. Это первый объект компании в Петербурге.

Изначально открытие планировали на 2024 год, потом сдвинули на 2025-й и далее на 2026-й. После запуска "Лахта Тауэрс" компания-инвестор сосредоточится на курорте "Курорт Пески" в Приозерском районе Ленобласти.