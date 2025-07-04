Парад отменен, но праздник состоится: как теперь отметят День ВМФ в Петербурге

В этом году в Петербурге не будет привычного Главного военно-морского парада — того самого, где корабли выходят на Неву, а над городом летают военные самолеты.

Решение отменить парад стало неожиданностью для многих, ведь именно это событие обычно собирает толпы зрителей и задает особое настроение в конце июля.

Почему отменили парад?

Все довольно просто — решили перестраховаться и не рисковать безопасностью. В последние дни отменили тренировки пеших расчетов, а корабли и авиация вообще не выйдут на воду и в воздух.

Организаторы решили, что лучше не устраивать массовое шоу с большим скоплением людей и техники, пишет Фонтанка.

Что изменится в программе праздника?

Но праздник не отменяется совсем! Просто вернется к более привычному, спокойному формату, который был до 2015 года.

Будут возложения венков, народные гулянья и концерт на Дворцовой площади — все как раньше, только без парадных маршей по воде. Для тех, кто любит морскую тематику, обещают музыкально-световое шоу и другие приятные мелочи.

Для удобства зрителей будет установлена просторная сцена с хорошим обзором на Зимний дворец, а выступления будут транслироваться на больших экранах.

Что было в прошлом году?

В прошлом году тоже были сложности: корабли пришли в город, но за несколько дней до парада ушли обратно на базу — опять же из соображений безопасности.

Так что отмена в этом году — не такой уж сюрприз.

Что будет дальше?

Организаторы не исключают, что в будущем формат празднования может вернуться к более масштабным мероприятиям, если ситуация с безопасностью улучшится.

В следующем году планируется провести конкурс артиллерийских салютов и фестиваль морской песни на Дворцовой площади, чтобы сохранить морскую традицию и праздничное настроение.

Так что, если вы планировали смотреть парад с кораблями и самолетами — не расстраивайтесь. Петербург все равно не оставит своих любителей морских праздников без внимания, просто в этом году праздник будет чуть проще и спокойнее.