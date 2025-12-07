Городовой / Общество / Парадокс - осадков в Петербурге будет много, а снега ожидать не придется: когда в декабре удастся слепить снеговика
Парадокс - осадков в Петербурге будет много, а снега ожидать не придется: когда в декабре удастся слепить снеговика

Опубликовано: 7 декабря 2025 19:00
Парадокс - осадков в Петербурге будет много, а снега ожидать не придется: когда в декабре удастся слепить снеговика
Фото: Городовой.ру

По данным Гидрометцентра.

В Петербурге стартовал декабрь, но зимней погоды в её классическом понимании ждать не стоит. Синоптики дали предварительный прогноз на месяц, и он не порадует любителей снега и морозов.

По данным Гидрометцентра, температура в первую половину декабря будет колебаться в районе 0…-4 °C. Ожидается, что осадков выпадет примерно на 20% больше нормы, но большая их часть придётся на дождь и мокрый снег. По-настоящему снежных дней за весь месяц наберётся всего около десяти-двенадцати, а высота сугробов из-за частых оттепелей не превысит 5–10 сантиметров.

Таким образом, привычной снежной зимы с устойчивым покровом в городе в этом году, скорее всего, не будет. Новогоднее настроение придётся искать не за окном, а на открытых катках и рождественских ярмарках, которые начнут работать с середины декабря.

Декабрь в Петербурге обещает быть тёплым, влажным и малоснежным. Жителям стоит подготовиться к серой, дождливо-слякотной погоде и активнее использовать городские праздничные площадки для создания зимней атмосферы.

Игорь Мустафин
