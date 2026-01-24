Парковка у больниц: почему бесплатные места для пациентов могут обернуться хаосом

Депутат городского парламента Алексей Цивилев считает отмену платных парковочных мест у больниц и поликлиник неоправданной и не поддерживает инициативу, сообщает Neva.Today.
Как считает парламентарий, подобные меры приведут к новым трудностям для горожан, посещающих медучреждения.
Ранее депутаты от одной из оппозиционных партий отправили вице-губернатору Кириллу Полякову письмо с предложением сделать парковочные места у больниц бесплатными.
Представитель администрации области согласился, что это экономически невыгодно. Необходимость сохранить существующий порядок подтверждает и Алексей Цивилев.
«Идея «Яблока» утопична и не жизнеспособна», — заявил Алексей Цивилев.
Депутат привёл в пример участки, где ввод платной парковки не осуществляется. По его словам, у Биржевого моста и на площади Сахарова машины занимают все доступные места уже с самого утра.
Он полагает, что схожая ситуация сложится и у медучреждений — в случае отмены платы за стоянку у больниц посетители просто не смогут найти свободное место для автомобиля.
Цивилев уверен, что жители города займут парковку подолгу, оставляя авто с раннего утра. Это усложнит доступ тем, кто приехал именно по медицинским вопросам.
Вместе с тем парламентарий предлагает альтернативное решение. По его словам, если у учреждения есть возможность администрировать этот процесс, следует рассмотреть выдачу временных разрешений.
Это поможет обеспечить кратковременную бесплатную парковку для тех, кто действительно обращается за медицинской помощью.
Цивилев также сообщил, что подобную схему намерены опробовать в населенном пункте Песочный, расположенном в Курортном районе города.
Депутат уточнил, что успех этого механизма во многом будет зависеть от готовности руководства учреждений принимать на себя функции по организации такого процесса. В случае результата, опыт могут распространить на другие районы Петербурга.
