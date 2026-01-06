Городовой / Город / Пароль или пирог с секретом: как фантазия спасёт петербуржцев от хитроумных мошенников
Пароль или пирог с секретом: как фантазия спасёт петербуржцев от хитроумных мошенников

Опубликовано: 6 января 2026 10:30
 Проверено редакцией
Жителей Санкт-Петербурга призвали применять уникальные пароли для усиления защиты своих данных в интернете.

Жителям Петербурга напомнили о необходимости придумывать разные пароли для электронной почты, онлайн-сервисов и личных кабинетов.

Если человек использует одинаковый секретный код для почты, социальных сетей, доступа к финансам или игровым сайтам, он подвергает опасности сразу все свои учетные записи.

После того как один из паролей становится известен злоумышленникам, получить доступ к остальным аккаунтам для них не представляет труда.

Официальные представители Главного управления МВД Российской Федерации для Петербурга и Ленинградской области отмечают, что злоумышленники используют украденные данные, чтобы перебрать их в различных сервисах.

При совпадении пароля они могут войти в любую учетную запись пользователя. Это позволяет им проникнуть в личную переписку, банковские приложения и другие важные ресурсы.

Специалисты советуют придерживаться нескольких простых правил безопасности:

  • устанавливать уникальный пароль для каждого сервиса,
  • пользоваться специальными программами для хранения паролей,
  • включать двухэтапную проверку при входе,
  • периодически изменять пароли для почты, банковских приложений и основных аккаунтов в социальных сетях.

Ранее появилась информация, что горожан предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с участием в виртуальных подарках под названием «Тайный Санта» в одном из популярных мессенджеров.

Этот способ обмана становится все более распространенным. Специалисты советуют проявлять бдительность при участии в подобных инициативах.

Автор:
Юлия Аликова
Город
