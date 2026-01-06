Пароль или пирог с секретом: как фантазия спасёт петербуржцев от хитроумных мошенников

Новости по теме

«Тайный Санта» с подвохом: как новогодняя игра превратилась в ловушку для доверчивых петербуржцев

Перейти

МВД бьёт тревогу: где россиянам нельзя сообщать свои личные данные

Перейти

Новогодняя ловушка: липовый «Тайный Санта» обещает подарки, а дарит вирусы

Перейти

Игры не детские: в Петербурге детского тренера-игромана заподозрили в мошенничестве

Перейти

Вино - кошачье, мороженое - собачье: безопасны ли лакомства для животных, заполонившие WB, Ozon и магазины

Перейти