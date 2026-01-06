Пароль или пирог с секретом: как фантазия спасёт петербуржцев от хитроумных мошенников

Жителям Петербурга напомнили о необходимости придумывать разные пароли для электронной почты, онлайн-сервисов и личных кабинетов.
Если человек использует одинаковый секретный код для почты, социальных сетей, доступа к финансам или игровым сайтам, он подвергает опасности сразу все свои учетные записи.
После того как один из паролей становится известен злоумышленникам, получить доступ к остальным аккаунтам для них не представляет труда.
Официальные представители Главного управления МВД Российской Федерации для Петербурга и Ленинградской области отмечают, что злоумышленники используют украденные данные, чтобы перебрать их в различных сервисах.
При совпадении пароля они могут войти в любую учетную запись пользователя. Это позволяет им проникнуть в личную переписку, банковские приложения и другие важные ресурсы.
Специалисты советуют придерживаться нескольких простых правил безопасности:
- устанавливать уникальный пароль для каждого сервиса,
- пользоваться специальными программами для хранения паролей,
- включать двухэтапную проверку при входе,
- периодически изменять пароли для почты, банковских приложений и основных аккаунтов в социальных сетях.
Ранее появилась информация, что горожан предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с участием в виртуальных подарках под названием «Тайный Санта» в одном из популярных мессенджеров.
Этот способ обмана становится все более распространенным. Специалисты советуют проявлять бдительность при участии в подобных инициативах.
