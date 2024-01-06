Печенье приготовите из того, что есть в холодильнике: даже яйца не нужны

Вкусный десерт к чаю никогда не бывает лишним. Если не хочется сильно заморачиваться, приготовить его можно из тех продуктов, которые наверняка есть на кухне. А для домашнего рассыпчатого печенья даже яйца не нужны.

Вам понадобятся:

мука — 200 г,

сливочное масло — 100 г,

сахар — 70 г,

сметана — 40 г.

Теплое сливочное масло взбейте венчиком вместе с сахаром добела. К ним отправьте сметану, которую нужно достать из холодильника заранее. В конце медленно введите муку, не переставая помешивать. Когда тесто загустеет, можно пустить в ход руки, но долго его не «мучайте». Оно не должно получится липким.

Накройте мучное изделие полотенцем и отправьте в холодильник на 15 минут. Далее сформируйте шарик на пергаменте, положите сверху второй лист и аккуратно придавите печенье стаканом. Так получится добиться идеальной формы.

Выпекайте сладости в заранее разогретой до 200 градусов духовке. Как только края подрумянятся, сразу их доставайте, советует портал «Совет да Еда».

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