Пеку и пеку, не могу остановиться: необычный блинный торт, который исчезает со стола за минуты

Этот закусочный блинный торт получается ярким, сочным и очень сытным.

Получается эффектная горячая закуска, которую можно подать как на праздничный стол, так и приготовить на семейный ужин. Рецептом поделился автор Дзен-канала «Вкусно Просто Быстро».

Ингредиенты

Для блинов (10–12 шт.):

молоко — 500 мл, мука — 250 г, яйца — 3 шт., свежий укроп — 15–20 г, растительное масло — 2 ст. л., соль — 1 ч. л.

Для начинки:

помидоры — около 500 г (4 крупных), репчатый лук — 1 крупная головка (150–200 г), твёрдый сыр — 200 г, чеснок — 2–3 зубчика по желанию, соль и чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Сначала готовлю тесто для блинов. В миску просеиваю муку и добавляю соль. В другой миске взбиваю яйца и постепенно вливаю тёплое молоко, постоянно перемешивая. Соединяю жидкую смесь с мукой и размешиваю венчиком до однородного теста без комков. Затем добавляю растительное масло.

Свежий укроп мелко нарезаю и вмешиваю в тесто. Оставляю его постоять примерно на 20–30 минут. После этого на хорошо разогретой сковороде, слегка смазанной маслом, выпекаю тонкие блины с двух сторон. Готовые блины складываю стопкой на тарелке.

Теперь готовлю начинку. Помидоры нарезаю тонкими кружочками. Если они слишком сочные, можно удалить часть семян. Лук нарезаю тонкими полукольцами. Сыр натираю на крупной тёрке. Чеснок мелко измельчаю. Духовку разогреваю до 180 °C.

Начинаю собирать торт. На плоское блюдо или форму для запекания кладу первый блин. Сверху распределяю часть помидоров, немного солю и перчу. Добавляю кольца лука и посыпаю тёртым сыром.

Накрываю следующим блином и повторяю слои. Через каждые 3–4 слоя можно добавить немного чеснока для более яркого вкуса. Последний блин сверху щедро посыпаю оставшимся сыром.

Отправляю торт в духовку и запекаю около 10–15 минут, пока сыр полностью не расплавится и слегка не подрумянится. Готовый торт достаю из духовки и даю ему постоять 5–7 минут. После этого его можно нарезать на порции и подавать к столу.

Примерное время приготовления: около 50–60 минут.

