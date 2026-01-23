Пенсии с сюрпризом: кому и насколько добавят в ближайшие месяцы?

Российские власти официально сообщили о предстоящем увеличении пенсионных выплат, которое запланировано на февраль 2026 года. Это повышение названо одним из самых заметных за последние годы. Изменения коснутся выплат, которые пожилые граждане увидят как в расчётных документах, так и при поступлении средств на счета в банках.

Правительство утвердит точный день индексации, а также коэффициент изменений: все данные зафиксируют в соответствующих постановлениях и документах Социального фонда России (СФР). Отмечается, что размеры повышения предусмотрены с таким расчетом, чтобы покрыть официальную инфляцию прошлого года и частично компенсировать подорожание товаров, услуг, а также коммунальных платежей.

Неработающие граждане пенсионного возраста могут рассчитывать на увеличение как фиксированной части, так и страховой пенсии. Величина прибавки различается для каждого и зависит от прежнего размера выплат и длительности трудового стажа. Как отмечают специалисты, в отдельных случаях ежемесячное поступление увеличится на несколько сотен рублей, а для некоторых сумма возрастёт на 1,5-2 тысячи рублей и выше.

Стоит добавить, что с 1 февраля 2026 года в стране также будет проведено повышение других социальных выплат. Среди них — индексация материнского капитала, а также ежемесячные пособия для отдельных категорий семей.

Однако размеры всех перечисленных прибавок окажутся ниже ранее планируемых. Причиной этого называют официально зафиксированную инфляцию 2025 года, которая оказалась меньше первоначальных ожиданий.

