Пенсия и судимость: как регистрация по месту жительства может обернуться статьей УК

Для многих пенсионеров выход на заслуженный отдых означает не только заслуженный покой, но и возможность получить дополнительные льготы и выплаты.

Однако, как показывает судебная практика, неосторожность, связанная с местом проживания, может обернуться весьма серьёзными последствиями, вплоть до уголовной ответственности.

Статья 159.2 Уголовного кодекса РФ, касающаяся мошенничества при получении социальных выплат, ставит под удар даже тех, кто не подозревает о нарушении закона.

Ловушка для “чернобыльцев”: история с дмитровской пропиской

Недавнее определение Конституционного суда РФ пролило свет на один из таких случаев, официально подтвердив правомерность привлечения к уголовной ответственности.

Речь идёт о ситуации, когда женщина получала доплату по Закону о социальной защите граждан, пострадавших от радиации, как жительница города Дмитровска Орловской области — зоны с льготным статусом.

Однако выяснилось, что фактическое проживание пенсионерки было в другом городе, где подобного льготного статуса не существовало. В Дмитровске она была лишь формально зарегистрирована.

Пенсионный фонд (ныне — Социальный фонд России) пришёл к выводу, что за шесть лет женщина незаконно получила почти 142 тысячи рублей. В итоге было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Женщина была признана виновной, приговорена к обязательным работам и обязана была вернуть переплату.

“Молчание” как преступление: позиция Конституционного суда

Пенсионерка сочла судимость чрезмерным наказанием и обратилась в Конституционный суд РФ. Она требовала признать статью 159.2 УК РФ неконституционной, поскольку, по её мнению, по ней можно привлечь к ответственности без явных признаков обмана.

Женщина не подделывала документы, и сначала ПФР подтвердил её право на выплату, а лишь затем оспорил его.

Однако КС РФ не нашёл противоречий. В определении № 1756-О от 9 июля 2024 года указано:

“право на выплату… поставлено законом в зависимость от места фактического проживания гражданина, а не места его регистрации”.

Таким образом, даже наличие подлинных документов о регистрации не исключает ответственности, если гражданин “умолчал о том, что проживает в другом городе”.

Выплаты под прицелом: кому грозит судимость?

Этот прецедент означает, что пенсионерам, проживающим не по месту регистрации и получающим определённые социальные выплаты, следует быть особенно внимательными.

Помимо уже упомянутой доплаты для пострадавших от радиации, под пристальное внимание могут попасть и другие категории выплат:

Доплата к пенсии в связи с проживанием в районах Крайнего Севера или приравненных местностях. Закон напрямую связывает этот вид доплаты с фактическим проживанием в данных регионах.

Региональная доплата к пенсии. Эта выплата, назначаемая в зависимости от территории проживания (например, городская доплата московским пенсионерам или доплата ветеранам труда), также привязана к реальному месту жительства.

Социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума. Назначается исключительно пенсионерам, проживающим на территории России, что подразумевает подтверждение фактического проживания.

Социальная пенсия по старости. Выплачивается при недостатке стажа или пенсионных баллов и также предназначена исключительно для граждан, проживающих в РФ.

Аспект Содержание Статья 159.2 УК РФ Уголовная ответственность за мошенничество при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат путем предоставления ложных или недостоверных сведений, а также умолчания о фактах, ведущих к прекращению выплат. Особенность для пенсионеров Возможность признания мошенниками лиц, которые получают выплаты, не зная об их незаконности (например, проживая не по месту фактического проживания, но зарегистрированы в льготной зоне). Ключевой пример из судебной практики Женщина получала доплату по закону о соцзащите обитателей зон радиационного загрязнения (Чернобыль), оформлена как жительница льготного города Дмитровска (Орловская область), но фактически жила в другом городе. Суд признал ее виновной, обязал вернуть переплату и назначил обязательные работы. Конституционный суд подтвердил законность привлечения по ст. 159.2, подчеркнув, что реально место проживания, а не регистрация, является основанием для выплат. Другие выплаты, по которым возможна ответственность - Доплата к пенсии за проживание в районах Крайнего Севера (Закон №400-ФЗ)

- Региональная доплата к пенсии (например, городская доплата москвичам, ветеранам труда)

- Социальная доплата к пенсии до прожиточного минимума (назначается проживающим на территории РФ)

- Социальная пенсия по старости (назначается при недостатке стажа и выплачивается только проживающим в РФ) Риски для пенсионеров Неизвестное или непреднамеренное нарушение условий выплат (например, умолчание о смене места жительства) ведет к уголовной ответственности даже без подделки документов. Судебная практика и Конституционный суд подтверждают применение ст. 159.2 УК РФ в таких случаях.

Таким образом, ложная регистрация, даже при отсутствии прямого умысла на обман, может привести к серьёзным правовым последствиям. Важно помнить, что государство при назначении социальных выплат руководствуется местом фактического проживания, а не формальной пропиской.