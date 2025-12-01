Пенсия и судимость: как регистрация по месту жительства может обернуться статьей УК

Для многих пенсионеров выход на заслуженный отдых означает не только заслуженный покой, но и возможность получить дополнительные льготы и выплаты.
Однако, как показывает судебная практика, неосторожность, связанная с местом проживания, может обернуться весьма серьёзными последствиями, вплоть до уголовной ответственности.
Статья 159.2 Уголовного кодекса РФ, касающаяся мошенничества при получении социальных выплат, ставит под удар даже тех, кто не подозревает о нарушении закона.
Ловушка для “чернобыльцев”: история с дмитровской пропиской
Недавнее определение Конституционного суда РФ пролило свет на один из таких случаев, официально подтвердив правомерность привлечения к уголовной ответственности.
Речь идёт о ситуации, когда женщина получала доплату по Закону о социальной защите граждан, пострадавших от радиации, как жительница города Дмитровска Орловской области — зоны с льготным статусом.
Однако выяснилось, что фактическое проживание пенсионерки было в другом городе, где подобного льготного статуса не существовало. В Дмитровске она была лишь формально зарегистрирована.
Пенсионный фонд (ныне — Социальный фонд России) пришёл к выводу, что за шесть лет женщина незаконно получила почти 142 тысячи рублей. В итоге было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Женщина была признана виновной, приговорена к обязательным работам и обязана была вернуть переплату.
“Молчание” как преступление: позиция Конституционного суда
Пенсионерка сочла судимость чрезмерным наказанием и обратилась в Конституционный суд РФ. Она требовала признать статью 159.2 УК РФ неконституционной, поскольку, по её мнению, по ней можно привлечь к ответственности без явных признаков обмана.
Женщина не подделывала документы, и сначала ПФР подтвердил её право на выплату, а лишь затем оспорил его.
Однако КС РФ не нашёл противоречий. В определении № 1756-О от 9 июля 2024 года указано:
“право на выплату… поставлено законом в зависимость от места фактического проживания гражданина, а не места его регистрации”.
Таким образом, даже наличие подлинных документов о регистрации не исключает ответственности, если гражданин “умолчал о том, что проживает в другом городе”.
Выплаты под прицелом: кому грозит судимость?
Этот прецедент означает, что пенсионерам, проживающим не по месту регистрации и получающим определённые социальные выплаты, следует быть особенно внимательными.
Помимо уже упомянутой доплаты для пострадавших от радиации, под пристальное внимание могут попасть и другие категории выплат:
- Доплата к пенсии в связи с проживанием в районах Крайнего Севера или приравненных местностях. Закон напрямую связывает этот вид доплаты с фактическим проживанием в данных регионах.
- Региональная доплата к пенсии. Эта выплата, назначаемая в зависимости от территории проживания (например, городская доплата московским пенсионерам или доплата ветеранам труда), также привязана к реальному месту жительства.
- Социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума. Назначается исключительно пенсионерам, проживающим на территории России, что подразумевает подтверждение фактического проживания.
- Социальная пенсия по старости. Выплачивается при недостатке стажа или пенсионных баллов и также предназначена исключительно для граждан, проживающих в РФ.
|Аспект
|Содержание
|Статья 159.2 УК РФ
|Уголовная ответственность за мошенничество при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат путем предоставления ложных или недостоверных сведений, а также умолчания о фактах, ведущих к прекращению выплат.
|Особенность для пенсионеров
|Возможность признания мошенниками лиц, которые получают выплаты, не зная об их незаконности (например, проживая не по месту фактического проживания, но зарегистрированы в льготной зоне).
|Ключевой пример из судебной практики
|Женщина получала доплату по закону о соцзащите обитателей зон радиационного загрязнения (Чернобыль), оформлена как жительница льготного города Дмитровска (Орловская область), но фактически жила в другом городе. Суд признал ее виновной, обязал вернуть переплату и назначил обязательные работы. Конституционный суд подтвердил законность привлечения по ст. 159.2, подчеркнув, что реально место проживания, а не регистрация, является основанием для выплат.
|Другие выплаты, по которым возможна ответственность
|- Доплата к пенсии за проживание в районах Крайнего Севера (Закон №400-ФЗ)
- Региональная доплата к пенсии (например, городская доплата москвичам, ветеранам труда)
- Социальная доплата к пенсии до прожиточного минимума (назначается проживающим на территории РФ)
- Социальная пенсия по старости (назначается при недостатке стажа и выплачивается только проживающим в РФ)
|Риски для пенсионеров
|Неизвестное или непреднамеренное нарушение условий выплат (например, умолчание о смене места жительства) ведет к уголовной ответственности даже без подделки документов. Судебная практика и Конституционный суд подтверждают применение ст. 159.2 УК РФ в таких случаях.
Таким образом, ложная регистрация, даже при отсутствии прямого умысла на обман, может привести к серьёзным правовым последствиям. Важно помнить, что государство при назначении социальных выплат руководствуется местом фактического проживания, а не формальной пропиской.