Городовой / Город / Ссора привела к трагедии: петербурженке пришлось спасаться от агрессивного возлюбленного через окно
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Указ подписан: Путин снял визовый барьер для туристов из Китая Город
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Ссора привела к трагедии: петербурженке пришлось спасаться от агрессивного возлюбленного через окно

Опубликовано: 1 декабря 2025 22:00
Ссора привела к трагедии: петербурженке пришлось спасаться от агрессивного возлюбленного через окно
Ссора привела к трагедии: петербурженке пришлось спасаться от агрессивного возлюбленного через окно
Городовой ру

В Санкт-Петербурге 38-летняя женщина получила травмы в квартире на втором этаже.

В Санкт-Петербурге произошёл инцидент, приведший к госпитализации женщины после семейной ссоры. Как сообщили пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, событие случилось в ночь с субботы на воскресенье в одном из домов по Железнодорожному переулку.

Пара употребляла алкоголь, после чего между ними вспыхнул конфликт.

В ходе выяснения отношений мужчина 34 лет ударил свою спутницу. Женщина, которой 38 лет, попыталась убежать и, спасаясь, выпрыгнула в окно с второго этажа. В результате она получила серьёзные травмы.

Пострадавшую доставили в больницу, её состояние оценивается как тяжёлое. Мужчину задержали сотрудники полиции сразу после случившегося. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью