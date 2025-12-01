Ссора привела к трагедии: петербурженке пришлось спасаться от агрессивного возлюбленного через окно

В Санкт-Петербурге произошёл инцидент, приведший к госпитализации женщины после семейной ссоры. Как сообщили пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, событие случилось в ночь с субботы на воскресенье в одном из домов по Железнодорожному переулку.
Пара употребляла алкоголь, после чего между ними вспыхнул конфликт.
В ходе выяснения отношений мужчина 34 лет ударил свою спутницу. Женщина, которой 38 лет, попыталась убежать и, спасаясь, выпрыгнула в окно с второго этажа. В результате она получила серьёзные травмы.
Пострадавшую доставили в больницу, её состояние оценивается как тяжёлое. Мужчину задержали сотрудники полиции сразу после случившегося. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.