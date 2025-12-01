Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50%

За первые десять месяцев 2025 года резко увеличилось число предложений о работе, связанных с умением формулировать запросы для нейросетей.

Рост количества таких вакансий превысил половину относительно прошлого года, превысив отметку в 1300 позиций. Размер средней зарплаты в этой области приближается к 140 тысячам рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Большинство предложений о работе для специалистов по запросам сконцентрировано в Центральном федеральном округе – 74% от общего количества. Северо-Западный и Приволжский округа занимают второе и третье места, их доля составляет соответственно 12% и 6%.

Самые высокие медианные зарплаты отмечены в Москве (171 тысяча рублей) и Санкт-Петербурге (121,7 тысячи рублей).

Вакансии на начальном уровне предполагают оклады от 60 тысяч рублей, а профессионалы с опытом могут зарабатывать более 320 тысяч рублей. Число соискателей с навыками создания запросов для искусственного интеллекта за год увеличилось втрое.

Примерно такие же темпы роста фиксирует служба по подбору персонала SuperJob и по вакансиям, где требуется опыт работы с технологиями машинного обучения.

Особенно часто подобные знания необходимы дизайнерам, маркетологам, менеджерам по продукту и продажам, а также тем, кто работает в графическом дизайне. В то же время работодатели пока не готовы резко увеличивать зарплаты специалистов, полагаясь на то, что большинство рутинных задач быстрый искусственный интеллект способен решить самостоятельно.

Однако некоторые эксперты считают иначе.

"Для корректного запроса необходимы и знания в самой области, а компании придут к тому, что эффективнее дать своим уже имеющимся сотрудникам эти навыки",

– отметил генеральный директор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» Кирилл Семион.

Алексей Лерон уверен, что специалисты по формированию запросов могут значительно повлиять на эффективность работы предприятий, оптимизацию расходов и увеличение качества сервиса.

В связи с востребованностью профессии появляются обучающие курсы разного уровня. Стоимость вводных программ варьируется от 15 до 30 тысяч рублей, более углублённые занятия обходятся уже около 100 тысяч рублей.

Экономический эффект от внедрения подобных специалистов напрямую зависит от масштаба предприятия и задач, которые оно решает с помощью нейросетей. По оценкам специалистов, если подойти к введению новой позиции обдуманно, можно сократить время на выполнение обычных умственных задач до 10%, что положительно скажется на фонде заработной платы.

При этом важно правильно организовать процессы, чтобы избежать некачественного результата.

