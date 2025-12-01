Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть

Санкт-Петербург — город, чья история начертана на камне и запечатлена в монументах. Среди них Нарвские триумфальные ворота выделяются своей многолетней судьбой, полной как величия, так и испытаний.

Созданные в 1827–1834 годах как дань памяти героям Отечественной войны 1812 года, эти ворота превратились из символа победы в хранителя прошлого, пережившего войны, революции и неоднократные преображения.

Рождение из дерева: мимолётный триумф

Первоначальный облик Нарвских ворот, созданный по эскизам Джакомо Кваренги, был воплощён в дереве и алебастре. Эта временная конструкция, возведённая всего за месяц, предназначалась для торжественной встречи русских войск, возвращавшихся с европейских полей сражений.

“На возведение монумента ушёл всего месяц, и 30 июля 1814 года через триумфальную арку в город вошли военные”, — свидетельствует летопись.

Однако суровый петербургский климат оказался неумолимым к хрупкому материалу, и деревянные ворота быстро утратили свою первоначальную привлекательность.

Каменный символ: новая жизнь под рукой мастера

Указ императора Николая I положил начало новой эре для Нарвских ворот. Было принято решение о строительстве капитального сооружения, которое бы достойно увековечило память о героях. Местом для него стал участок у реки Таракановки.

Главным архитектором назначен В. П. Стасов, которому была поставлена задача сохранить первоначальный замысел Кваренги, придав ему монументальность.

В период с 1827 по 1834 год возводятся новые ворота, выполненные из кирпича и облицованные медными листами. Торжественная закладка 26 августа 1827 года, в годовщину Бородинской битвы, собрала тысячи ветеранов, награждённых медалями “За взятие Парижа”.

Официальное открытие в августе 1834 года стало праздником для всего города, сопровождавшимся грандиозной процессией гвардии.

Испытания стихией и человеческой рукой

Путь Нарвских ворот не был безоблачным. Реставрация 1877–1880 годов, проведённая под руководством М. И. Рылло, привела к замене медных листов на железные, что, к сожалению, лишь усугубило процесс коррозии.

В 1888 году часть архива городской Думы нашла своё пристанище внутри ворот, добавляя им ещё одну, утилитарную функцию.

Однако настоящие испытания начались в XX веке. 28 февраля 1917 года, в разгар Февральской революции, памятник подвергся поджогу.

“Архив сгорел, также были повреждены бронзовые украшения”.

Во время Великой Отечественной войны ворота пострадали от артобстрелов и бомбёжек, получив “более двух тысяч пробоин, отбиты детали скульптур и украшений, разрушен карниз”.

Полная реставрация 1949–1951 годов, выполненная архитектором И. Н. Бенуа и скульптором А. Е. Громовым, вернула воротам их первоначальный облик, хотя и с использованием новых материалов.

Последняя реконструкция в 2003 году, приуроченная к юбилею Санкт-Петербурга, вернула арке её оригинальный цветовой облик.

Сокровищница внутри: музей сквозь века

Не всем известно, что в аттике Нарвских ворот, верхней части сооружения, действует Музей «Нарвские Триумфальные ворота». Этот филиал Государственного музея городской скульптуры является настоящим кладезем истории.

“Один из уголков музея”, как отмечают посетители, предлагает погрузиться в события Отечественной войны 1812 года.

“Внутри памятника «Нарвские Триумфальные ворота» в Санкт-Петербурге находится музей-памятник — филиал Государственного музея городской скульптуры”, — напоминают о его значении.

Регулярно проводимые временные выставки делают экспозицию музея динамичной и привлекательной, сохраняя память о героическом прошлом.

Глазами горожан: диалог с монументом

Мнения петербуржцев о Нарвских воротах неоднозначны. Одни считают их “некрасивым памятником”, упоминая прошлые эксперименты с цветом:

“Ворота были перекрашены в вызывающе зеленый цвет. В 80-х - 90-х цвет был спокойным — темно-зеленым («болотным»)”, — указывая на спорные реставрационные решения.

Другие же восхищаются их “необычной красотой и мощью”, признавая “интересную задумку архитектуры”, особенно учитывая наличие музея внутри.

Впечатляющие размеры — более 30 метров в высоту и 28 метров в ширину — напоминают о величии минувших побед, делая Нарвские ворота неотъемлемой частью петербургского ландшафта и истории.