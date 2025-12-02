Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом

Главный специалист городского Гидрометцентра Александр Колесов подвёл итоги погоды в Санкт-Петербурге за ноябрь.
Особенностью этого месяца стала рекордная для первой декады температура воздуха — в среднем столбики термометров показывали +7,7°С, что стало самым высоким показателем за весь период наблюдений.
Кроме того, осадки в городе отмечались ежедневно, и подобная ситуация в последний раз фиксировалась в 2010 году.
Во второй половине ноября погодные условия изменились: выпадающие осадки сменились снегом, который держался в Петербурге 12 дней подряд, хотя для столь тёплой погоды этот срок считается необычным.
При этом солнце появлялось крайне редко — его можно было увидеть лишь в течение четырёх дней.
Такое низкое число солнечных дней не фиксировалось с 2016 года, когда светило радовало город только раз за ноябрь.
"В целом месяц стал относительно спокойным. Экстремумов температуры не перекрывали, штормов не наблюдалось. Максимальная температура за месяц 5 ноября всего +11.7 гр., минимальная 19 ноября -5,1 гр", — отметил Колесов.
Стоит отметить, что жители Петербурга встречают начало зимы с положительной температурой и дождливой погодой. В социальных сетях горожане отмечают необычную для этих широт мягкую погоду.