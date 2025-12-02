Городовой / Город / Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей
«Камень памяти»: в Кронштадте увековечили подвиг российских и белорусских морпехов
Визы отменили: китайские туристы хлынули в Петербург и Москву
Загадка фамилии Елисеевых: почему наследники петербургских купцов отказались от Невского проспекта
Запретами не отделаемся»: Мизулина высказалась на фоне массовых задержаний петербургских подростков‑зацеперов
Минус 30% тепла: что в советских квартирах экономило бюджет и спасало от сквозняков
Опубликовано: 2 декабря 2025 00:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Доходы Петербурга от туристов в этом году составили 866 миллионов рублей, что меньше ожидавшегося показателя в один миллиард.

В период с начала октября по начало ноября 2025 года от туристического налога, введённого для гостиниц Санкт-Петербурга, удалось получить около 300 миллионов рублей.

Таким образом, город вплотную подошёл к финансовой задаче, которую определили городские власти.

Итоговые цифры отражены в официальном докладе финансового комитета, сообщает Neva.Today.

Общая сумма, поступившая в городской бюджет от туристического налога с января, составила 866,3 миллиона рублей. Для сравнения: месяц назад эта цифра была 564 миллиона, а в сентябре — 558,8 миллиона рублей. План на 2025 год подразумевает сбор свыше одного миллиарда рублей.

Новое правило действует с начала 2025 года, заменив прежний курортный сбор. Теперь отчисления производится не с каждого туриста, а с гостиницы — за каждое занятие номера. Сейчас минимальный размер платежа составляет 100 рублей за день проживания.

С 2026 года с апреля по конец сентября налог будет равен 2% от стоимости проживания в номере. В аналогичный период 2027 года процент увеличится до трёх. Такая мера вводится с целью увеличения поступлений в городской бюджет.

Ранее сообщалось, что деловой туризм принес Санкт-Петербургу доход в 82 миллиарда рублей.

Юлия Аликова
Город
