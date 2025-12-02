Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей

В период с начала октября по начало ноября 2025 года от туристического налога, введённого для гостиниц Санкт-Петербурга, удалось получить около 300 миллионов рублей.
Таким образом, город вплотную подошёл к финансовой задаче, которую определили городские власти.
Итоговые цифры отражены в официальном докладе финансового комитета, сообщает Neva.Today.
Общая сумма, поступившая в городской бюджет от туристического налога с января, составила 866,3 миллиона рублей. Для сравнения: месяц назад эта цифра была 564 миллиона, а в сентябре — 558,8 миллиона рублей. План на 2025 год подразумевает сбор свыше одного миллиарда рублей.
Новое правило действует с начала 2025 года, заменив прежний курортный сбор. Теперь отчисления производится не с каждого туриста, а с гостиницы — за каждое занятие номера. Сейчас минимальный размер платежа составляет 100 рублей за день проживания.
С 2026 года с апреля по конец сентября налог будет равен 2% от стоимости проживания в номере. В аналогичный период 2027 года процент увеличится до трёх. Такая мера вводится с целью увеличения поступлений в городской бюджет.
Ранее сообщалось, что деловой туризм принес Санкт-Петербургу доход в 82 миллиарда рублей.