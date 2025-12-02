Городовой / Город / Указ подписан: Путин снял визовый барьер для туристов из Китая
Указ подписан: Путин снял визовый барьер для туристов из Китая

Опубликовано: 2 декабря 2025 01:00
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU

Указ начнёт действовать с 1 декабря, сразу после подписания.

Президент России Владимир Путин утвердил указ, который предусматривает право граждан Китая посещать Россию без визы на срок до одного месяца, сообщает ТАСС.

Нововведение распространяется на визиты с целью туризма, а также по деловым, культурным, спортивным, научным и иным подобным поводам.

Согласно подписанному документу, подобная возможность предоставляется с учётом принципа взаимности и действует до 14 сентября 2026 года включительно.

В разделе указаны и транзитные поездки: граждане Китая смогут свободно проезжать через российскую территорию и выезжать из страны, если при себе имеется обычный паспорт Китайской Народной Республики.

В документе особо подчёркивается, что данные правила не распространяются на тех, кто планирует работать, заниматься журналистикой или получать образование на территории России. Для них визовый режим сохраняется.

Указ вступает в силу сразу — считается действующим с 1 декабря.

Ранее сообщалось, что россияне могут отправиться в Китай без визы.

Юлия Аликова
