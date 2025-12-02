Указ подписан: Путин снял визовый барьер для туристов из Китая

Президент России Владимир Путин утвердил указ, который предусматривает право граждан Китая посещать Россию без визы на срок до одного месяца, сообщает ТАСС.
Нововведение распространяется на визиты с целью туризма, а также по деловым, культурным, спортивным, научным и иным подобным поводам.
Согласно подписанному документу, подобная возможность предоставляется с учётом принципа взаимности и действует до 14 сентября 2026 года включительно.
В разделе указаны и транзитные поездки: граждане Китая смогут свободно проезжать через российскую территорию и выезжать из страны, если при себе имеется обычный паспорт Китайской Народной Республики.
В документе особо подчёркивается, что данные правила не распространяются на тех, кто планирует работать, заниматься журналистикой или получать образование на территории России. Для них визовый режим сохраняется.
Указ вступает в силу сразу — считается действующим с 1 декабря.
Ранее сообщалось, что россияне могут отправиться в Китай без визы.