Городовой / Город / Придётся притормозить: почему в тоннеле дамбы Петербурга вводят ограничения
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Камень памяти»: в Кронштадте увековечили подвиг российских и белорусских морпехов Город
Визы отменили: китайские туристы хлынули в Петербург и Москву Город
Загадка фамилии Елисеевых: почему наследники петербургских купцов отказались от Невского проспекта Город
Запретами не отделаемся»: Мизулина высказалась на фоне массовых задержаний петербургских подростков‑зацеперов Город
Минус 30% тепла: что в советских квартирах экономило бюджет и спасало от сквозняков Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Придётся притормозить: почему в тоннеле дамбы Петербурга вводят ограничения

Опубликовано: 2 декабря 2025 01:30
Придётся притормозить: почему в тоннеле дамбы Петербурга вводят ограничения
Придётся притормозить: почему в тоннеле дамбы Петербурга вводят ограничения
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

С 1 декабря в тоннеле дамбы Санкт-Петербурга вводится частичное ограничение движения транспорта.

С наступлением календарной зимы в Петербурге водителей предупредили о новых ограничениях, связанных с проездом через тоннель дамбы. Кратковременные изменения в организации движения обусловлены проведением запланированных работ в транспортной части системы, предназначенной для защиты города от наводнений.

Эти меры коснутся движения по внутреннему кольцу в районе судопропускного сооружения С-1.

Ограничения начнутся с 1 декабря и продлятся до 2 декабря. Специалисты будут выполнять работы на отсеках со стороны Невской губы.

Планируется, что в указанный период часть полос станет временно недоступна для автомобилистов, сообщает пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений.

Во время работ будут необходимы непродолжительные остановки транспорта на подъезде к тоннелю. Каждая такая пауза составит от семи до десяти минут.

Ранее было введено другое ограничение: движение по проспекту Бакунина от Синопской набережной до Новгородской улицы закрыто с 19 ноября 2025 года и продлится до 14 мая следующего года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью