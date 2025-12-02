Придётся притормозить: почему в тоннеле дамбы Петербурга вводят ограничения

С наступлением календарной зимы в Петербурге водителей предупредили о новых ограничениях, связанных с проездом через тоннель дамбы. Кратковременные изменения в организации движения обусловлены проведением запланированных работ в транспортной части системы, предназначенной для защиты города от наводнений.

Эти меры коснутся движения по внутреннему кольцу в районе судопропускного сооружения С-1.

Ограничения начнутся с 1 декабря и продлятся до 2 декабря. Специалисты будут выполнять работы на отсеках со стороны Невской губы.

Планируется, что в указанный период часть полос станет временно недоступна для автомобилистов, сообщает пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений.

Во время работ будут необходимы непродолжительные остановки транспорта на подъезде к тоннелю. Каждая такая пауза составит от семи до десяти минут.

Ранее было введено другое ограничение: движение по проспекту Бакунина от Синопской набережной до Новгородской улицы закрыто с 19 ноября 2025 года и продлится до 14 мая следующего года.