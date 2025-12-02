Городовой / Город / Не до оливье: петербуржцы срочно ищут подработку перед боем курантов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Камень памяти»: в Кронштадте увековечили подвиг российских и белорусских морпехов Город
Визы отменили: китайские туристы хлынули в Петербург и Москву Город
Загадка фамилии Елисеевых: почему наследники петербургских купцов отказались от Невского проспекта Город
Запретами не отделаемся»: Мизулина высказалась на фоне массовых задержаний петербургских подростков‑зацеперов Город
Минус 30% тепла: что в советских квартирах экономило бюджет и спасало от сквозняков Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Не до оливье: петербуржцы срочно ищут подработку перед боем курантов

Опубликовано: 2 декабря 2025 02:00
Не до оливье: петербуржцы срочно ищут подработку перед боем курантов
Не до оливье: петербуржцы срочно ищут подработку перед боем курантов
Городовой ру

Более половины жителей Северо-Западного федерального округа начали искать дополнительные источники заработка в преддверии новогодних праздников.

Почти половина жителей России выразили намерение заняться подработкой до конца 2025 года — такой ответ дали 49% участников опроса. Между тем, 40% респондентов предпочли бы посвятить это время отдыху перед новогодними праздниками.

Санкт-Петербург оказался на втором месте среди городов с наибольшим числом граждан, планирующих дополнительную занятость.

Среди федеральных округов выделяется Центральный, где 53% жителей, главным образом москвичи и жители Подмосковья, планируют найти временный доход. За ним следует Северо-Западный федеральный округ с показателем 51%, и здесь особенно активны петербуржцы.

Замыкают тройку лидеров Сибирский и Уральский округа — по 48% опрошенных рассматривают для себя вариант подработки.

Особый интерес к дополнительному заработку проявляют представители нескольких профессиональных сфер. Выделяются следующие группы:

  • работники сферы услуг, торговли и логистики — 58%,
  • студенты и специалисты с небольшим стажем — 55%,
  • офисные сотрудники — 42%,
  • работники системы образования и медицины — 35%.

Самый высокий процент стремящихся найти временную работу зафиксирован среди молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет: таких 61%.

Меньше, но всё же значительное число, составляют россияне в возрасте 26–35 лет — 52%. Эта тенденция отмечена в сообщении пресс-службы рекрутингового портала hh.ru, сообщает Neva.Today.

Петербург также вошёл в число регионов, где число предлагаемых вариантов подработки стабильно высоко. Общее число граждан, желающих получать дополнительный доход, в стране приблизилось к 50%.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью