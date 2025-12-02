Не до оливье: петербуржцы срочно ищут подработку перед боем курантов

Почти половина жителей России выразили намерение заняться подработкой до конца 2025 года — такой ответ дали 49% участников опроса. Между тем, 40% респондентов предпочли бы посвятить это время отдыху перед новогодними праздниками.
Санкт-Петербург оказался на втором месте среди городов с наибольшим числом граждан, планирующих дополнительную занятость.
Среди федеральных округов выделяется Центральный, где 53% жителей, главным образом москвичи и жители Подмосковья, планируют найти временный доход. За ним следует Северо-Западный федеральный округ с показателем 51%, и здесь особенно активны петербуржцы.
Замыкают тройку лидеров Сибирский и Уральский округа — по 48% опрошенных рассматривают для себя вариант подработки.
Особый интерес к дополнительному заработку проявляют представители нескольких профессиональных сфер. Выделяются следующие группы:
- работники сферы услуг, торговли и логистики — 58%,
- студенты и специалисты с небольшим стажем — 55%,
- офисные сотрудники — 42%,
- работники системы образования и медицины — 35%.
Самый высокий процент стремящихся найти временную работу зафиксирован среди молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет: таких 61%.
Меньше, но всё же значительное число, составляют россияне в возрасте 26–35 лет — 52%. Эта тенденция отмечена в сообщении пресс-службы рекрутингового портала hh.ru, сообщает Neva.Today.
Петербург также вошёл в число регионов, где число предлагаемых вариантов подработки стабильно высоко. Общее число граждан, желающих получать дополнительный доход, в стране приблизилось к 50%.