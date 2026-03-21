Перед высадкой рассады — обязательно: приживется вмиг — окрепнет на глазах и урожаем завалит

Время высаживания рассады в теплицу или грунт приближается, а это значит, что растения уже пора готовить к этой ответственной процедуре. Правильный полив и укрепляющие удобрения - еще полдела. Важно провести еще одну манипуляцию, без которой рассада не сможет полноценно прижиться и дать максимальный урожай. Подробнее рассказывает автор дзен-канала "Антонов сад - дача и огород".
Речь идет о закаливании рассады. Начинают закалку, когда томаты сформируют 5-8 настоящих листов, а перцы - 6-10 листов. К этому возрасту стебель у рассады уже упругий и толстый, а потому выдержит закалочные процедуры. Перед закалкой растения важно подкормить калийным удобрением - примерно за неделю до начала манипуляции. Так ростки станут более выносливыми. А еще перед закалкой требуется уменьшить полив, чтобы земля просохла - это будет стимулировать корневую систему к дальнейшему развитию.
Закаливают рассаду поэтапно. Пошаговая инструкция выглядит так:
- Создайте в помещении более суровые условия. Для этого каждый день открывайте форточку на пару часов, но следите, чтобы температура не опускалась ниже +12 для перцев и +10 для томатов.
- Через несколько дней начинайте выносить горшки на воздух, например, на балкон, но не ставьте на яркое солнце. Сначала оставляйте рассаду на улице на 2-3 часа, но постепенно увеличивайте время "прогулки" до суток.
- Приучите растения к солнцу. Поставьте рассаду, которая уже неделю закаляется на балконе, под утренние лучи на 1-2 часа. Увеличивайте время каждый день на 30-60 минут. В течение полутора недель это время уже будет составлять почти целый день.
За несколько дней до пересадки перцы и томаты должны находиться на открытом воздухе круглые сутки. К этому времени рассада станет коренастой, крепкой, выносливой. За 2-3 дня до пересадки прекратите поив растения, но за несколько часов до процедуры можно умеренно увлажнить землю, чтобы лучше сохранить земляной ком. Если все сделать правильно, то закаленная рассада легко и быстро приживется в новых условиях и даст в конце сезона отменный урожай.
Ранее "Городовой" рассказывал, почему пеларгония пыжится, а не цветет: 5 секретов, которые заставят выдать сразу 4-6 цветоносов.