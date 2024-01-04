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Перестаньте греть масло в микроволновке: вот как размягчить его за минуту

Перестаньте греть масло в микроволновке: вот как размягчить его за минуту
Как довести масло до нужной консистенции

Есть более удачный способ.

Во многих рецептах выпечки фигурирует размягченное сливочное масло. И чаще всего его разогревают в микроволновке или на водяной бане, чтобы добиться нужной консистенции. Процесс занимает немало времени, но есть более простой способ.

Вам понадобится скалка. Нарежьте масло на небольшие кусочки, сложите в пакет и тщательно отбейте его этим инструментом. Вместо пакета сгодится и пергамент.

Дополнительно скалку можно прокатить пару раз в обе стороны. Масло размягчится, и вам будет легче приготовить желаемое блюдо или намазать его на хлеб, отмечает портал «Светло».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Продукты питания Лайфхак Советы
4 января 2024 13:00
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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