Перестаньте греть масло в микроволновке: вот как размягчить его за минуту

Во многих рецептах выпечки фигурирует размягченное сливочное масло. И чаще всего его разогревают в микроволновке или на водяной бане, чтобы добиться нужной консистенции. Процесс занимает немало времени, но есть более простой способ.

Вам понадобится скалка. Нарежьте масло на небольшие кусочки, сложите в пакет и тщательно отбейте его этим инструментом. Вместо пакета сгодится и пергамент.

Дополнительно скалку можно прокатить пару раз в обе стороны. Масло размягчится, и вам будет легче приготовить желаемое блюдо или намазать его на хлеб, отмечает портал «Светло».

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