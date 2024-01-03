Пора перестать мыть плиту едкой химией: копеечное средство уберет жир не хуже

Из-за частой готовки плита может слишком быстро покрываться жиром и нагаром. И убрать эти загрязнения обычным мылом довольно сложно. Хорошо, что есть эффективное подручное средство, которое даст фору дорогой бытовой химии.

Вам понадобятся сода и жидкое мыло. Смешайте компоненты в равных пропорциях, а затем нанесите готовую кашицу на поверхность. Этой же смесью можно почистить ручки плиты.

Оставьте пасту для воздействия на 20 минут, а затем смойте раствор вместе с грязью. В завершение вытрите варочную панель насухо и наслаждайтесь чистотой, советует портал «Золушка».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com