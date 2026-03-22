Первый в России IT-город: что посмотреть в месте, где ездят беспилотные авто, а еду развозят роботы

Топ-6 достопримечательностей в самом современном городе Европы

Наш мир развивается каждый день. Еще 10-15 лет назад было сложно себе представить, что мы перестанем ходить по магазинам - будем оформлять доставку еды, а одежду и бытовую технику заказывать на маркет-плейсах. Но сейчас этим никого не удивишь. Между тем в России есть город, который обошел по своей технологичности, пожалуй, любые другие города мира. Расскажем, что необычного можно увидеть в этом удивительном месте.

Речь идет о городе Иннополис, который находится в Татарстане. Он считается первым в России IT-городом, в котором создана экосистема для жизни, работы и развития ИТ-специалистов. Здесь есть специальный IT-университет, действует особая экономическая зона, а жилые кварталы образуют единую систему. Туристов удивляет футуристичная архитектура, а также действующие технологии, ведь Иннополис стал первой в Европе регулярной площадкой для тестирования беспилотных автомобилей Яндекс Такси.

Расскажем о самых впечатляющих местах в Иннополисе.

Технопарк имени А.С. Попова

Представляет собой громоздкое футуристическое кольцо из стекла и металла. Панорамное остекление отражает солнечные лучи на металлизированные панели потолка, наполняя офисы естественным светом. Три тематические зоны интерьера — Трава, Камень и Дерево — символизируют гармонию технологий и природы.

Технопарк им. Н.И. Лобачевского

Соседнее здание - уже не кольцо, а гигантский бумеранг из стекла, устремленный к горизонту. На первом этаже можно насладиться паназиатской, грузинской и европейской кухней, а также познакомиться с роботом-официантом, который сам подвозит заказы к столикам. С верхних этажей можно полюбоваться панорамными видами на лес и реку.

Университет Иннополис

Это здание называют интеллектуальным сердцем города. Кампус сооружения представляет собой монументальные корпуса, соединенные крытыми галереями, широкие площади и стеклянные переходы над улицей. Гостям города разрешается гулять по территории возле учебного заведения. Здесь можно встретить роверов-доставщиков, курсирующих по тротуарам.

Шишкин-парк

Зеленый уголок в центре города, где вы увидите гигантские скульптуры шишек, разбросанные по газонам: некоторые весят до 200 кг, и туристы охотно проверяют, можно ли их поднять. Широкие аллеи, продуманное озеленение и арт-объекты отражают философию города, где эстетика и функциональность неразделимы. А еще здесь есть зоны для активного отдыха и лавочки для уединения.

Спортивный комплекс «Иннополис»

Представляет собой современное трехэтажное здание европейского уровня в скандинавской эстетике. Посетителям доступны бассейн, фитнес-зал, зоны для командных видов спорта, единоборств и групповых занятий. Инфраструктура рассчитана как на серьезные тренировки, так и на семейный отдых.

Смотровая площадка «Лысая гора»

Одна из самых зрелищных точек Татарстана. Сверху открывается вид на три реки — Волга, Свияга и Щука, которые сходятся у подножья, а напротив плывет в дымке легендарный остров-град Свияжск. По народному поверью, именно здесь, над слиянием рек, особенно сильна земная энергия.

Беспилотные автомобили в городе используются для регулярных поездок, также на улицах снуют роверы-роботы, доставляющие заказы горожанам - это самая обычная жизнь этого маленького наукограда. Если вы интересуетесь наукой и современными технологиями, то точно не пожалеете, что приехали сюда на отдых.

