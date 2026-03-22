Только не в Чистый четверг: когда проводить генеральную уборку перед Пасхой без греха - мнение священника

Приближается Светлое Христово Воскресение, один из самых значимых дней в православном календаре. В 2026 году этот великий праздник наступит 12 апреля. Подготовка к нему – всегда дело трепетное, ответственное и требующее времени. Однако многие верующие часто задаются вопросом о сроках начала генеральной уборки в доме. Когда лучше приступить к наведению порядка? В Чистый четверг или раньше?

Почему важно приводить дом в порядок перед Пасхой и когда это лучше делать

Традиция наводить чистоту перед важными событиями, будь то смена времен года или большой праздник, существует во многих культурах и религиях. В православии это тоже имеет особое значение. Генеральная уборка помогает не только избавиться от всего лишнего, но и очистить мысли, освободить пространство вокруг себя, чтобы с легкостью встретить праздник.

Хотя многие привыкли считать Чистый четверг идеальным днем для уборки, в православной традиции этот день имеет более глубокий смысл – очищение души и помыслов. Поэтому наведение порядка в доме и обновление жилища лучше проводить заблаговременно, до Вербного воскресенья, пишет "ТЧК". В идеале, все хозяйственные дела стоит завершить за неделю до Пасхи.

Мнение священника

Как отмечает священнослужитель Филипп Ильяшенко, последние три дня перед Пасхой – это время для верующего человека, чтобы максимально приблизиться к переживаниям Иисуса в последние часы Его земной жизни.

"В эти дни духовные практики должны стоять на первом месте, отодвигая на второй план бытовые заботы. Поэтому куда важнее подумать о духовной чистоте", - считает батюшка.

Мнение верующих

"Все хозяйственные дела стараюсь завершить до Страстной недели. Перед Пасхой хочется заняться духовным очищением, а не уборками", - рассказала Ирина из Москвы.

"Генеральную уборку завершаю за две или три недели до Пасхи. В Великий Четверг только слегла навожу порядок в доме", - поделилась Валентина из Тольятти.

