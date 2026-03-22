Фикусу Бенджамина в марте - обязательно: 1 таблетка в пульверизатор - и к апрелю куст как пышное зеленое облако
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Фикусу Бенджамина в марте - обязательно: 1 таблетка в пульверизатор - и к апрелю куст как пышное зеленое облако

Опубликовано: 22 марта 2026 12:53
 Проверено редакцией
Городовой ру
Мощная подкормка для формирования молодых листьев у фикуса Бенджамина 

Фикус Бенджамина – настоящая звезда среди комнатных растений. Он легко вписывается в любой интерьер, будь то миниатюрный бонсай или пышный акцент в просторной комнате. Но красота – не единственное его достоинство. Зеленый питомец – отличный "фильтр" для вашего дома. Он активно очищает воздух от вредных примесей, делая его свежее и полезнее.

Весенняя подкормка фикуса Бенджамина

После долгой зимы, когда дни становятся длиннее, а солнце ярче, фикус нуждается в поддержке, Здесь на помощь приходит неожиданный, но очень эффективный помощник – обычная аптечная фолиевая кислота. Для растений она незаменима в активизации обменных процессов, укреплении иммунитета, считает автор блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова.

Как приготовить волшебный эликсир для фикуса

Возьмите одну таблетку фолиевой кислоты. Растворите ее в одном литре воды. Тщательно перемешайте раствор и опрыскайте листья растения. Такая несложная процедура поможет фикусу быстро восстановиться после зимних стрессов. Он станет более ярким, сильным и красивым, радуя пышной зеленью и декоративным внешним видом.

Личный опыт цветоводов

"Фолиевая кислота - прекрасное удобрение для фикуса Бенджамина. Особенно необходима такая подкормка растению после долгих зимних месяцев и недостатка света. Она на глазах преображает кустик. Он выглядит как пышное зеленое облако", - рассказала Валерия из Курска.

"Классное удобрение с быстрым эффектом. Мой фикус Бенджамина благодаря фолиевой кислоте декоративен круглый год", - поделилась Зинаида из Казани.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как стимулировать образование новых рахисов у замиокулькаса.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью