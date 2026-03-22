Народная примета погоды на 23 марта – к дождливому лету и к похолоданию

23 марта в народном календаре отмечено как день Василисы – вешней воды указательницы. Она считалась покровительницей вешних вод. На Руси верили, что Василиса придает весенним ручьям особую силу и открывает способность видеть тайное. Василисин день был богат на приметы и поверья, по которым наши предки узнавали погоду, в том числе на предстоящее лето.
Народные приметы погоды на 23 марта
- Если 23 марта подул сильный ветер и стало холодно, то быть неурожаю.
- Воробьи нахохлились и начали кричать уже с самого утра – погода испортится.
- Если ворона спрятала клюв под крыло, то скоро похолодает.
- Туман – к урожаю льна.
- Утром облачно, а вечером солнечно – ударит мороз.
- По небу плывут синеватые облака – погода будет теплой, но сырой.
- Если по земле стелется белый туман, то скоро потеплеет, но лето будет дождливым.
- Журавли прилетели – не за горами очень теплые деньки.
- Если жаворонки кружат в небе, то скоро появится первая трава.
- Вокруг Луны появились круги – к дождю.
Что можно и нужно делать в Василисин день
В этот день было принято готовить угощения и радовать домашних. Считалось, что это принесет в дом лад и счастье.
Крестьяне 23 марта начинали заниматься весенними хлопотами: рыли канавы, чтобы отвести воду от дома, ходили на рыбалку, ведь в Василисин день хорошо ловилась плотва.
Что нельзя делать 23 марта
В этот день не принято было ставить кружку на край стола. Считалось, что если уронить ее и пролить чай, то можно спугнуть удачу.
В Василисин день нельзя было менять постельное белье, чтобы не привлекать неприятности.
Запрещалось отказывать в помощи нуждающимся, чтобы не обеднеть самому.
