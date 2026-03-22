Порядок в доме и делах: бытовые привычки, которым стоит поучиться у дагестанских семей

Какие традиции дагестанских семей можно перенять

Дагестан — один из самых многонациональных регионов России. Здесь живут более 30 коренных народов, каждый со своим языком и традициями. Веками в этой горной стране складывался уклад, основанный на родственных связях и понятии семейной чести. Канал о ремонте предлагает перенять часть привычек дагестанских семей.



Чистота в доме

В Дагестане дом не приводят в порядок генеральной уборкой к празднику. Чистоту поддерживают регулярно. Полы в проходных зонах моют часто. Приготовив еду, плиту, стол и раковину моют сразу же.

Готовить одновременно несколько блюд

В Дагестане готовят много. Многие блюда готовятся одновременно, с использованием нескольких кастрюль и сковородок. Пространство организовано по принципу потока: зона теста, зона мяса, зона зелени. Хозяйка заранее рассчитывает время варки, выпечки и подачи. После готовки кухня снова приводится в порядок. К самой еде отношение особое. Ее здесь уважают, знают, как приготовить национальные блюда по старинным рецептам.

Центральное место дома — обеденный стол

Столы рассчитывают на большие семьи, человек на 10. Ему отдают центральное место в гостиной. Скатерть используется всегда — она и защищает поверхность, и создаёт ощущение уюта. В рассадке гостей соблюдается иерархия: главные места за столов отводятся мужчинам по старшинству. Дети ведут себя за столом подобающе: не перебивают разговор за столом, не садятся раньше взрослых. С бытовых привычек закладывается важная норма - уважение к старшим.

В доме есть место не только для семьи

Гостеприимство — часть культуры. Гость считается посланным Богом человеком. Гостям всегда предлагают угощение, усаживают на почётное место, поддержат беседу. Дом - пространство рода, а не одного поколения. Семьи в Дагестане большие, и дома им соответствуют. Они достаточно большие, чтобы вместить гостей на праздники или поминальные собрания. Сами дома стараются богато украсить, использовать в интерьере текстиль, позолоту, а также семейные реликвии - посуду, предметы быта.

Работоспособность и образование

В республике много образованных женщин. Они работают врачами, учителями, предпринимателями. Женщины активно учатся в вузах и совмещают профессиональную деятельность с заботой о доме.

