Подсмотрел у турок, теперь делаю так: они сыпали песок прямо в краску для ступеней — и вот почему моя лестница теперь бархатистая, а не скользкая

В строительной сфере, как и в кулинарии, у каждого народа есть свои узнаваемые “фишечки”. Русские и финны, например, остаются верны дереву:

“наши срубы всем срубам срубы, и как говорится, ни что не пересрубит наши срубы среди всех срубов”.

Немцы предпочитают фахверк, а американцы и канадцы — профи в каркасном “сараестроении”. Но если речь заходит о работе с цементом, кирпичом, штукатурками и покраской — тут настоящими гениями считаются турки.

Россиянин имел возможность лично понаблюдать за работой турецких мастеров около 25 лет назад, когда в городе возводилась элитная многоэтажка.

Турецкая фирма, работавшая на объекте, продемонстрировала несколько интересных приемов, один из которых решил применить мужчина уже в собственном доме.

Ступени, скользкие как лёд — проблема, знакомая многим

Студенческая подработка на той стройке свела автора с рабочими: пятеро-шестеро турок выполняли основные работы, а русские студенты находились “на подхвате, принеси, подай, иди… в общем не мешай”.

Прораб, молодой, но уверенный в себе руководитель, эффективно управлял ситуацией и общался с хозяином объекта — “эдаким прожжённым дельцом в стиле 90-х”.

Однажды владелец объекта ворвался на стройку, словно “разъярённый бык”. Он немедленно потребовал позвать турецкого прораба и в ярости воскликнул:

“Ты что не видишь, что твои делают? Что за дичь? Я только приехал, а они в краску песок сыпят! Это же диверсия какая-то! Зачем материал портят?”.

Посыпались гневные тирады, но после разбирательства выяснилась удивительная истина: турки покрывали смесью песка и лака (или краски) ступени лестниц.

Опасность глянцевых поверхностей

Ни для кого не секрет, что деревянные лакированные ступени часто бывают опасно скользкими. Особенно это касается межэтажных лестниц в частных домах. Комфортно идти по ним можно либо босиком, либо в специальной обуви.

Но стоит наступить на глянец в носке или мокрыми ногами — и риск “сыграть своим родимым копчиком в бобслей” становится реальным.

Многие пытаются решить проблему, используя матовый лак в надежде на снижение скольжения. Однако это заблуждение.

“Глянцевый и матовый лак со степенью скольжения попой по ступеням вообще не связаны. Ни как! Ни разу! Отличие только во внешнем виде, не более того”.

Элегантное решение — кварцевая мука

Более элегантное решение, применяемое турками, заключается в добавлении в лак или краску мелкого песка. Речь идет не о крупном строительном песке, а о специальной “муке кварцевого песка”.

Эта субстанция практически прозрачна, но при контакте с лаком приобретает оттенок поверхности.

На одну банку покрытия требуется всего одна-две горсти этой кварцевой муки. Размер гранул, от 0 до 20 микрон, позволяет ей идеально смешиваться и исчезать визуально.

Сразу после нанесения кажется, что ступеньки покрыты “рябой” текстурой, но после высыхания поверхность становится прозрачной — добавка не видна.

Однако стоит прикоснуться к ней, и ощущается бархатистая шершавость — “не наждачка, не абразив, песчинки не ощущаются, но поверхность становится такой…. бархатистой”.

Этот эффект сравним с ощущением при проведении рукой по вельветовой ткани против ворса.

Укрепление и эстетика

Кварцевая мука используется и в химической промышленности для создания прочных композитов, придавая пластику износостойкость. Добавление ее в лак не только обеспечивает антискользящий эффект, но и делает покрытие более прочным и устойчивым к царапинам.

Кроме того, визуальный эффект оказался неожиданно приятным. Автор отмечает, что на высыхании “даже обычная сосна, тонированная морилкой, смотрится дорого-богато”, создавая иллюзию нескольких слоев лака.

Главное условие для работы с прозрачным лаком — использовать “исключительно ярко-белую” муку, чтобы избежать сероватого оттенка.

Опыт турок оказался полностью успешным: ступени высохли быстро, лак остался матовым, а поверхность стала совершенно нескользкой, что полностью удовлетворило требования семьи.

