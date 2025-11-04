Петербург доплатит за то, чтобы к нему прилетали: авиакомпании получат субсидии за рейсы в город на Неве

В Санкт-Петербурге планируют выплатить субсидии компаниям, которые осуществляют пассажирские авиаперевозки в Северную столицу.
Согласно постановлению, подписанному губернатором Александром Бегловым, финансирование будет выделяться из городского бюджета, сообщает Смольный.
Деньги предназначены для поддержки регулярных рейсов эконом-класса, отправляющихся из Петербурга или прилетающих в него.
Ожидается, что такая мера поможет стимулировать развитие воздушного сообщения как между регионами России, так и с зарубежными городами. Предполагается, что субсидии будут направлены на покрытие части операционных расходов авиакомпаний.
Недавно стало известно, что из Эр-Рияда вскоре начнут выполняться прямые рейсы в Петербург. Организатором нового маршрута выступает авиакомпания Flynas из Саудовской Аравии.