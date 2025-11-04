Городовой / Город / Петербург доплатит за то, чтобы к нему прилетали: авиакомпании получат субсидии за рейсы в город на Неве
Петербург доплатит за то, чтобы к нему прилетали: авиакомпании получат субсидии за рейсы в город на Неве

Опубликовано: 4 ноября 2025 10:43
Губернатор Александр Беглов подписал постановление, утвердившее новые решения на региональном уровне.

В Санкт-Петербурге планируют выплатить субсидии компаниям, которые осуществляют пассажирские авиаперевозки в Северную столицу.

Согласно постановлению, подписанному губернатором Александром Бегловым, финансирование будет выделяться из городского бюджета, сообщает Смольный.

Деньги предназначены для поддержки регулярных рейсов эконом-класса, отправляющихся из Петербурга или прилетающих в него.

Ожидается, что такая мера поможет стимулировать развитие воздушного сообщения как между регионами России, так и с зарубежными городами. Предполагается, что субсидии будут направлены на покрытие части операционных расходов авиакомпаний.

Недавно стало известно, что из Эр-Рияда вскоре начнут выполняться прямые рейсы в Петербург. Организатором нового маршрута выступает авиакомпания Flynas из Саудовской Аравии.

Юлия Аликова
