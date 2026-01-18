Городовой / Город / Петербург на Крещение удивит: теплынь в разгар морозов
Петербург на Крещение удивит: теплынь в разгар морозов

Опубликовано: 18 января 2026 15:36
 Проверено редакцией
globallookpress.com
В ближайшие дни в городе на Неве ожидается некоторое потепление. Синоптик Михаил Леус сообщил в своём блоге в одной из социальных сетей, что на погоду повлияет тёплый участок удалённого циклона, центр которого располагается на северо-востоке европейской части страны.

По словам специалиста, небо окажется затянутым сплошной облачностью, местами пройдёт небольшой снег, возможен ледяной налёт на дорогах. Леус отметил:

«Температура будет расти и на пару градусов превысит климатическую норму».

В Санкт-Петербурге ночью и днём ожидается от минус одного до минус трёх градусов. Для Ленинградской области синоптики прогнозируют от нуля до минус пяти. Ожидается западный ветер со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

Автор:
Юлия Аликова
Город
