«Супер бюджетно получилось»: путешествуем по Северной столице с минимальными расходами и «на широкую ногу»

Петербург не оставит равнодушным никого, даже туриста с маленьким бюджетом.

Петербург — это город, который невозможно не полюбить. Его красота, история и атмосфера словно созданы для души.

И ничего страшного, если у вас скромный бюджет — наслаждаться городом можно даже бесплатно.

Завтрак, обед и ужин

Петербург полон уютных кафе, где за 250–500 рублей можно взять чашечку ароматного кофе и свежий круассан или булочку, пишет kidpassage.com.

За нескромные запросы придется заплатить больше. Однако многие отели включают завтрак в стоимость проживания.

Петербург богат на уличную еду. Пирожки здесь стоят около 150 рублей, а самые популярные пышечные предлагают традиционную питерскую выпечку с кофе по низкой цене.

Если хочется кофе и десерта — чашка капучино или американо с кусочком торта обойдется в 300–500 рублей. А на ужин можно пойти в ресторан, где средний чек составит от 1000–3000 рублей.

Перемещение по городу — просто и недорого

Метро и автобусы — самый удобный способ передвигаться по Петербургу. По карте Подорожник поездка стоит 80 рублей, пишет neva.today.

Поэтому лучше отдавать предпочтение общественному транспорту.

Музеи и экскурсии — от классики до бесплатных прогулок

Петербург славится музеями. Посетить Эрмитаж обойдется в 500 рублей, Русский музей — 550 рублей, пишет Туристер.

А поездка в Петергоф будет дороже. Цена билета зависит от возраста и льгот, от 200 до 1500 рублей. Экскурсии с гидом стартуют от 700 рублей и могут доходить до 2000 — выбор за вами.

Если хотите сэкономить, ищите бесплатные пешеходные туры в соцсетях, например, в ВКонтакте, где экскурсоводы принимают чаевые по желанию.

Но есть и бесплатные способы почувствовать Петербург.

Например, Петропавловская крепость — одно из любимых туристических мест, где территория открыта для свободного посещения.

А Александровский парк удивит «Мини-городом» — уменьшенными копиями знаменитых зданий. Любителям военной истории понравится пространство у музея Арсенал с артиллерийскими орудиями.

Прогулки по Летнему саду, дворикам и Дворцовой площади подарят много приятных впечатлений совершенно бесплатно. Эти места пропитаны духом истории.

Проживание

Жить в Петербурге можно и в дорогом отеле и в маленьком хостеле, но зачастую туристы выбирают уютные квартиры. Это дешевле отеля и тоже удобно.

Самый бюджетный хостел может стоить всего 1500 рублей за ночь.

Сколько выходит 1 день в Петербурге?

Одна из путешественниц решила посчитать, сколько ей выйдет один день в Северной столице, если отдыхать с размахом и экономить.

«Супер бюджетно получилось. Минимальная сумма на день начинается от 2500 / 3000 рублей, максимальная — около или более 20000 рублей», — отметила она.

Неважно, сколько вы готовы потратить — Петербург подарит вам незабываемые эмоции и оставит след в сердце навсегда.