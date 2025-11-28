Петербург нажимает на тормоз: движение ограничат сразу в пяти районах

В Санкт-Петербурге вскоре будут введены временные ограничения движения на ряде улиц. Причиной послужили строительные и ремонтные работы, о чём сообщила ГАТИ.
Особое внимание уделяется Василеостровскому району: здесь с 2 декабря по 29 января планируется ограничить движение на улице Нахимова между Наличной улицей и Малым проспектом Васильевского острова. Эти меры связаны с прокладкой нового газопровода.
В Колпино, на улице Веры Слуцкой, в период с 2 по 15 декабря движение будет прекращено на участке от проспекта Ленина до Финляндской улицы — также по причине проведения работ по строительству газовой магистрали.
В Красносельском районе с 2 по 11 декабря частично ограничат движение по проспекту Будённого, в отрезке между улицей Ивана Куликова и проспектом Ветеранов. Здесь выполняют реконструкцию инженерных сетей.
Сотрудники инспекции также сообщили о временном прекращении движения в Курортном районе с 1 по 14 декабря: движение будет ограничено по 1-й Луговой улице на пересечении с Ручейной улицей в Сестрорецке, а также на самой Ручейной улице по соседству.
Дополнительно, с 30 ноября 2025 года по 17 февраля 2026 года запланирован запрет движения на Евгеньевской улице в Центральном районе. Работы коснутся участка между проспектом Бакунина и Старорусской улицей, где проходит модернизация инженерных коммуникаций.
Представители ведомства напомнили, что подрядчики должны обеспечить для пешеходов безопасный проход при проведении всех перечисленных работ.
Ранее жители города были уведомлены об ограничениях движения в Курортном районе, связанных с капитальным ремонтом Рубежного путепровода. Этот участок останется закрытым до конца 2026 года.